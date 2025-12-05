Recém-divorciada, Nicole Kidman é escalada para projeto do diretor de Longlegs

Ao longo de sua carreira, Kidman se destacou em diversos gêneros cinematográficos. Em 1995, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua atuação em "Um Sonho Sem Limites". Até ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz por "Moulin Rouge!" (2001), ela estrelou outros filmes menos badalados como "Batman Eternamente" (1995) e "O Pacificador" (1997). Foto: reprodução