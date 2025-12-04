Assine
Galeria

Origem e funções da Guarda Suíça, os seguranças do Papa

RF
Redação Flipar
  • O Papa é o chefe de estado do Vaticano, o menor país do mundo em dimensões territoriais. A cidade-estado é a sede da Igreja Católica Romana, que atualmente se encontra na chamada Sé Vacante, situação em que seguirá até que um novo pontífice seja eleito pelos cardeais.
    O Papa é o chefe de estado do Vaticano, o menor país do mundo em dimensões territoriais. A cidade-estado é a sede da Igreja Católica Romana, que atualmente se encontra na chamada Sé Vacante, situação em que seguirá até que um novo pontífice seja eleito pelos cardeais. Foto: Valdiney Pimenta / Flickr
  • Um enclave localizado dentro de Roma, capital da Itália, o Vaticano foi criado pelo Tratado de Latrão, em 1929.
    Um enclave localizado dentro de Roma, capital da Itália, o Vaticano foi criado pelo Tratado de Latrão, em 1929. Foto: Jerome Clarysse por Pixabay
  • O Tratado de Latrão foi um documento firmado entre o governo da Itália, então chefiado pelo ditador Benito Mussolini, e a Santa Sé durante o pontificado do papa Pio XI.
    O Tratado de Latrão foi um documento firmado entre o governo da Itália, então chefiado pelo ditador Benito Mussolini, e a Santa Sé durante o pontificado do papa Pio XI. Foto: Domínio Público/wikimedia commons
  • O Vaticano é também um dos países menos populosos do mundo, com pouco menos de mil habitantes.
    O Vaticano é também um dos países menos populosos do mundo, com pouco menos de mil habitantes. Foto: Maik por Pixabay
  • A cidade-estado possui um corpo armado próprio, como acontece com todas as nações. Essa força chama-se Guarda Suíça e tem a função de proteger o papa e as residências oficiais do líder supremo do catolicismo.
    A cidade-estado possui um corpo armado próprio, como acontece com todas as nações. Essa força chama-se Guarda Suíça e tem a função de proteger o papa e as residências oficiais do líder supremo do catolicismo. Foto: Paul Ronga/Wikimédia Commons
  • Ela difere da gendarmeria, polícia que atua no Vaticano no serviços de segurança gerais e destinada a fazer com que sejam respeitadas as leis da cidade-estado.
    Ela difere da gendarmeria, polícia que atua no Vaticano no serviços de segurança gerais e destinada a fazer com que sejam respeitadas as leis da cidade-estado. Foto: Gaspard Miltiade/Wikimedia Commons
  • A Guarda Suíça foi criada mais de quatro séculos antes de a Santa Sé obter sua soberania como estado.
    A Guarda Suíça foi criada mais de quatro séculos antes de a Santa Sé obter sua soberania como estado. Foto: Willem van de Poll /Wikimédia Commons
  • Ela foi criada em 1506, no início do período chamado Alta Idade Média, por determinação do papa Júlio II.
    Ela foi criada em 1506, no início do período chamado Alta Idade Média, por determinação do papa Júlio II. Foto: Willem van de Poll /Wikimédia Commons
  • Os guardas são investidos em cerimônias de uniformes renascentistas coloridos em azul, vermelho e amarelo.
    Os guardas são investidos em cerimônias de uniformes renascentistas coloridos em azul, vermelho e amarelo. Foto: Alberto Luccaroni/Wikimédia Commons
  • A segurança pessoal do papa é feita pela Guarda Suíça, inclusive quando o sumo pontífice tem compromissos de estado no exterior.
    A segurança pessoal do papa é feita pela Guarda Suíça, inclusive quando o sumo pontífice tem compromissos de estado no exterior. Foto: - Reprodução do Instagram @guardiasvizzerapontificia
  • Quando lideranças estrangeiras fazem visitas de estado ao Vaticano, a Guarda Suíça desloca uma tropa de honra para essas autoridades (presidentes e primeiros-ministros).
    Quando lideranças estrangeiras fazem visitas de estado ao Vaticano, a Guarda Suíça desloca uma tropa de honra para essas autoridades (presidentes e primeiros-ministros). Foto: Flickr keepps
  • Os soldados da Guarda Suíça também se posicionam nas entradas do Vaticano e na cidade Castel Gandolfo, na região do Lácio, onde fica a residência de verão do papa.
    Os soldados da Guarda Suíça também se posicionam nas entradas do Vaticano e na cidade Castel Gandolfo, na região do Lácio, onde fica a residência de verão do papa. Foto: Reprodução do Instagram@guardiasvizzerapontificia
  • No conclave, processo de eleição de um novo papa em que acontece a Sé Vacante (ausência de um papa após morte ou renúncia), é de competência da Guarda Suíça a proteção do Colégio dos Cardeais.
    No conclave, processo de eleição de um novo papa em que acontece a Sé Vacante (ausência de um papa após morte ou renúncia), é de competência da Guarda Suíça a proteção do Colégio dos Cardeais. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • A nomenclatura deve-se ao fato de mercenários suíços terem sido escalados para compor as forças após sua criação, no século 16.
    A nomenclatura deve-se ao fato de mercenários suíços terem sido escalados para compor as forças após sua criação, no século 16. Foto: Reprodução do Instagram@guardiasvizzerapontificia
  • Os mercenários suíços tinham a reputação de serem muito corajosos. Eles atuavam para países europeus envolvidos em conflitos, como Espanha, França e a própria Itália.
    Os mercenários suíços tinham a reputação de serem muito corajosos. Eles atuavam para países europeus envolvidos em conflitos, como Espanha, França e a própria Itália. Foto: Reprodução do Instagram@guardiasvizzerapontificia
  • O primeiro núcleo de guardas suíços foi composto por 150 soldados. Tempos depois, eles receberam o título de “Guardiões da Liberdade da Igreja”.
    O primeiro núcleo de guardas suíços foi composto por 150 soldados. Tempos depois, eles receberam o título de “Guardiões da Liberdade da Igreja”. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Um episódio marcante na história da Guarda Suíça foi o chamado Saque de Roma, que ocorreu em 6 de maio de 1527. Nessa data, tropas rebeldes de Carlos V, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, invadiram Roma tendo como alvo o papado, então comandado por Clemente VII.
    Um episódio marcante na história da Guarda Suíça foi o chamado Saque de Roma, que ocorreu em 6 de maio de 1527. Nessa data, tropas rebeldes de Carlos V, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, invadiram Roma tendo como alvo o papado, então comandado por Clemente VII. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • A batalha resultou na morte de mais de 100 homens da Guarda Suíça, mas a coragem dos soldados permitiu que o papa Clemente VII se refugiasse no Castelo de Sant’Angelo, em Roma.
    A batalha resultou na morte de mais de 100 homens da Guarda Suíça, mas a coragem dos soldados permitiu que o papa Clemente VII se refugiasse no Castelo de Sant’Angelo, em Roma. Foto: Flickr Martin
  • Anualmente, em 6 de maio, a Guarda Suíça faz uma cerimônia em que presta homenagens aos soldados mortos no Saque de Roma.
    Anualmente, em 6 de maio, a Guarda Suíça faz uma cerimônia em que presta homenagens aos soldados mortos no Saque de Roma. Foto: Reprodução do Instagram@guardiasvizzerapontificia
  • Nessa data, novos componentes do corpo militar de elite prestam juramento em um pátio interno do Vaticano e são incorporados à Guarda Suíça.
    Nessa data, novos componentes do corpo militar de elite prestam juramento em um pátio interno do Vaticano e são incorporados à Guarda Suíça. Foto: Reprodução do Instagram@guardiasvizzerapontificia
