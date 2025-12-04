Regiões pelo mundo que têm identidade própria

Gália Cisalpina (Itália) – Embora não seja mais uma unidade administrativa, o norte da Itália tem uma identidade distinta, com influências culturais que remontam aos antigos gauleses e romanos. Regiões como Lombardia e Piemonte possuem dialetos próprios e tradições que diferem do sul da Itália. Cidades como Milão e Turim são polos econômicos e históricos. Foto: Marcel Gierschick pexels