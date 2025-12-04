Entretenimento
Críticos do ‘The New York Times’ elegem os 10 melhores filmes de 2025; veja!
A lista do prestigiado jornal norte-americano foi divulgada no dia 2 de dezembro e tem de filmes populares a independentes não tão conhecidos do grande público. Confira todos! Foto: Andres Oropeza/Unsplash
10º) "The Mastermind", de Kelly Reichardt – Descrito como um "filme anti-assalto", é um drama ambientado em 1970 sobre um homem de família em dificuldades que planeja roubar obras de arte de um museu suburbano. Foto: Reprodução/Mubi
9º) "Levados pelas Marés", de Kia Zhangke – O filme, que estreou em Cannes 2024, segue a jornada da heroína Qiaoqiao em busca de seu amor, oferecendo um olhar sobre a transformação da China. Foto: Divulgac?a?o
8º) "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho – O grande destaque brasileiro em 2025, o longa brasileiro premiado em Cannes é ambientado durante a ditadura militar no Recife em 1977. Foto: Divulgação/Victor Jucá
7º) "Sorry, Baby", de Eva Victor – O filme teve uma estreia badalada no Festival de Sundance e segue uma jovem professora de literatura em recuperação de um trauma, abordando temas como depressão e superação. Foto: Divulgação
6º) "My Undesirable Friends: Part I — Last Air in Moscow", de Julia Loktev – Esse documentário mostra a persistência de jovens jornalistas independentes (principalmente mulheres) em Moscou, enfrentando a repressão do regime de Putin antes da guerra na Ucrânia. Foto: Divulgação
5º) "BLKNWS: Terms e Conditions", de Kahlil Joseph – Longa-metragem de estreia do artista conhecido por seu trabalho em "Lemonade", da Beyoncé. Foto: Divulgação
4º) "Foi Apenas um Acidente", de Jafar Panahi – O filme foi vencedor da Palma de Ouro em Cannes, mas o diretor foi sentenciado a um ano de prisão no Irã por "atividades de propaganda" logo após a temporada de premiações. Foto: Divulgação
A trama gira em torno de um ex-preso político que acredita ter encontrado seu torturador de anos atrás. Foto: Divulgac?a?o
3º) "Marty Supreme", de Josh Safdie – Estrelado por Timothée Chalamet, que treinou tênis de mesa para o papel, o filme mostra um traficante que se tornou o campeão mais velho da modalidade. Foto: Divulgação/A24
A performance de Chalamet tem sido amplamente elogiada e ele se tornou um dos cotados para o Oscar 2026. Foto: Reproduc?a?o
2º) "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson – Estrelado por Leonardo DiCaprio e Sean Penn, acompanha um grupo que se reúne para resgatar a filha de um membro de ex-revolucionários. Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures
O longa venceu o prêmio de Melhor Filme na 35ª edição do Gotham Awards e, segundo o diretor Paul Thomas Anderson, a inspiração para construir a roteiro nasceu de sua própria trajetória familiar. Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures
1º) "Pecadores", de Ryan Coogler – O filme foi um fenômeno de bilheteria e crítica: foram quase US$ 368 milhões arrecadados mundialmente. Foto: Divulgação/Warner Bros.
A trama traz Michael B. Jordan em um papel duplo, e mistura vampiros, música, romance e homenagens à cultura do Mississippi. Foto: Divulgação/Warner Bros.