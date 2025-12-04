Descubra onde está o maior volume de água doce do planeta

A largura média do rio Amazonas é de cinco quilômetros. Em alguns lugares, de uma margem é impossível ver a margem oposta, por causa da curvatura da superfície terrestre. No ponto onde o rio mais se contrai – o estreito de Óbidos – a largura diminui para 1,5 quilômetro e a profundidade chega a 100 metros. Foto: Divulgação