Celebridades e TV

Além de Harry Potter: veja livros escritos por J. K. Rowling

Redação Flipar
  "The Casual Vacancy
  "O Ickabog": É uma história de fantasia infantil publicada em 2020, ambientada no reino de Cornucópia. Aborda uma antiga lenda sobre um mostro habitante de um pântano que começa a ganhar vida.
  Série "Cormoran Strike": Sob um pseudônimo, Rowling publicou essa série de livros que segue o detetive particular Cormoran Strike e sua assistente Robin Ellacott. Um prato cheio para amantes de mistérios e suspenses psicológicos! Conheça mais sobre a J. K Rowling!
  J.K. Rowling é natural da cidade de Yate, nos arredores de Bristol, Inglaterra. Nascida em 31 de julho de 1965, é filha de Peter James Rowling e de Anne Volant.
  Seus pais eram leitores assíduos e influenciaram a pequena Joanne a praticar esta atividade. A casa, inclusive, era repleta de livros.
  Ainda na infância, Joanne era a autora das histórias que lia para sua irmã mais nova, Diane. Seu primeiro livro de ficção foi produzido quando tinha seis anos, "A História de Um Coelho Chamado Coelho".
  Em 1982, Rowling fez prova para tentar ser aceita na Universidade de Oxford, mas não foi aprovada. No entanto, ingressou na Universidade de Exeter (foto) e conseguiu o diploma de bacharel de artes em francês e estudos clássicos.
  Em seguida, ela foi para Paris com o objetivo de fazer curso de especialização e se formou em 1986. Retornou à Inglaterra e conseguiu emprego como pesquisadora da Anistia Internacional (foto) em Londres.
  A história de Harry Potter surgiu durante uma viagem de trem de Manchester para Londres, mas ela não tinha como anotar. Quando chegou à estação de Clapham Junction (foto), na capital britânica, começou a fazer as anotações.
  • Inclusive, diversos personagens já estavam totalmente definidos.
  Em 1991, um anúncio no The Guardian para lecionar inglês na cidade do Porto, em Portugal, chamou sua atenção. Ela pediu demissão da função de pesquisadora e foi morar na cidade portuguesa.
  • Ela dava aula à noite e seguiu escrevendo a narrativa de Harry Potter durante o dia. Passou a frequentar a famosa
  Por sinal, o local serviu de inspiração para Rowling criar 'Floreios e Borrões', lugar em que os jovens magos compravam os livros escolares para Hogwarts.
  Após um ano e meio em Portugal, Joanne se casou com o português Jorge Arantes, em 1992. Eles tiveram uma filha, Jessica Isabel Rowling Arantes (foto), nome escolhido para homenagear Jessica Mitford, escritora que era a referência para Rowling.
  O casal se separou em 1993 e com sua filha ainda bebê, ela foi para Edimburgo, na Escócia, onde morava sua irmã. Nesse período, como estava desempregada, buscou ajuda social.
  • Rowling concluiu seu primeiro livro da saga Harry Potter em 1996. Ela o nomeou como
  A escritora adicionou um 'K' da sua avó materna Kathleen em seu nome. Assim, passou a assinar suas histórias como J.K. Rowling.
  A mudança foi uma sugestão do editor da Bloombury, Barry Cunningham. Segundo ele, seria difícil um livro tão destacadamente escrito por uma mulher cair nas graças dos leitores.
  • A saga conta com sete livros, como
  Seu trabalho ganhou notoriedade mundial, vendendo mais de 600 milhões de cópias. Depois, se transformou na saga literária mais vendida da história. Em 2012, a obra já havia sido traduzida para 73 idiomas.
  Além disso, Rowling recebeu premiações e honrarias: Autora do Ano pela British Awards; A Ordem do Império Britânico; The Edimburgh Awards; Título de Cavaleiro da Ordem da Legião de Honra, na França, entre outros.
  Além disso, J. K. Rowling foi eleita pela Enciclopédia Britânica uma das 300 mulheres que mudaram o mundo.
  O sucesso foi tão grande que a Warner Bros comprou os direitos e transformou seus sete livros em uma série de oito filmes, com o último sendo dividido em duas partes.
  • Joanne ainda foi autora de outras produÃ§Ãµes como:
  • Já com o pseudônimo de Roberth Galbraith, escreveu
