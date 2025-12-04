Celebridades e TV
Além de Harry Potter: veja livros escritos por J. K. Rowling
“The Casual Vacancy" ("Morte Súbita”): Lançado após o sucesso de “Harry Potter”, o livro conta a história de uma cidade pacata que se torna um campo de batalha entre classes após a morte de um membro da câmara do vilarejo. Foto: reprodução
"O Ickabog": É uma história de fantasia infantil publicada em 2020, ambientada no reino de Cornucópia. Aborda uma antiga lenda sobre um mostro habitante de um pântano que começa a ganhar vida. Foto: reprodução
Série “Cormoran Strike”: Sob um pseudônimo, Rowling publicou essa série de livros que segue o detetive particular Cormoran Strike e sua assistente Robin Ellacott. Um prato cheio para amantes de mistérios e suspenses psicológicos! Conheça mais sobre a J. K Rowling! Foto: reprodução
J.K. Rowling é natural da cidade de Yate, nos arredores de Bristol, Inglaterra. Nascida em 31 de julho de 1965, é filha de Peter James Rowling e de Anne Volant. Foto: Domínio Público - Wikimédia
Seus pais eram leitores assíduos e influenciaram a pequena Joanne a praticar esta atividade. A casa, inclusive, era repleta de livros. Foto: Executive Office of the President / Wikimedia Commons
Ainda na infância, Joanne era a autora das histórias que lia para sua irmã mais nova, Diane. Seu primeiro livro de ficção foi produzido quando tinha seis anos, "A História de Um Coelho Chamado Coelho". Foto: reprodução do site JKRowling
Em 1982, Rowling fez prova para tentar ser aceita na Universidade de Oxford, mas não foi aprovada. No entanto, ingressou na Universidade de Exeter (foto) e conseguiu o diploma de bacharel de artes em francês e estudos clássicos. Foto: Myself, Benjamin Evans / Wikimedia Commons
Em seguida, ela foi para Paris com o objetivo de fazer curso de especialização e se formou em 1986. Retornou à Inglaterra e conseguiu emprego como pesquisadora da Anistia Internacional (foto) em Londres. Foto: backpacker01 / Wikimedia Commons
A história de Harry Potter surgiu durante uma viagem de trem de Manchester para Londres, mas ela não tinha como anotar. Quando chegou à estação de Clapham Junction (foto), na capital britânica, começou a fazer as anotações. Foto: Curran2 /Wikimedia Commons
Inclusive, diversos personagens já estavam totalmente definidos. "Harry Potter simplesmente entrou na minha cabeça inteiramente formado", ressaltou Joanne. Foto: reprodução do Site IMDB
Em 1991, um anúncio no The Guardian para lecionar inglês na cidade do Porto, em Portugal, chamou sua atenção. Ela pediu demissão da função de pesquisadora e foi morar na cidade portuguesa. Foto: Lacobrigo / Wikimedia Commons
Ela dava aula à noite e seguiu escrevendo a narrativa de Harry Potter durante o dia. Passou a frequentar a famosa "Livraria Lello", no centro histórico de Porto, em Portugal. Foto: Chris Long/WikimediaCommons
Por sinal, o local serviu de inspiração para Rowling criar ‘Floreios e Borrões’, lugar em que os jovens magos compravam os livros escolares para Hogwarts. Foto: wikimedia commons/MHoser
Após um ano e meio em Portugal, Joanne se casou com o português Jorge Arantes, em 1992. Eles tiveram uma filha, Jessica Isabel Rowling Arantes (foto), nome escolhido para homenagear Jessica Mitford, escritora que era a referência para Rowling. Foto: Reprodução/Instagram @jessicaarantes
O casal se separou em 1993 e com sua filha ainda bebê, ela foi para Edimburgo, na Escócia, onde morava sua irmã. Nesse período, como estava desempregada, buscou ajuda social. Foto: Cameron Gibson Unsplash
Rowling concluiu seu primeiro livro da saga Harry Potter em 1996. Ela o nomeou como "Harry Potter e a Pedra Filosofal". A autora foi rejeitada por diversas editoras até que a obra agradou a Bloombury, que a publicou em 26 de junho de 1997. Foto: Divulgação
A escritora adicionou um ‘K’ da sua avó materna Kathleen em seu nome. Assim, passou a assinar suas histórias como J.K. Rowling. Foto: reprodução / Amazon
A mudança foi uma sugestão do editor da Bloombury, Barry Cunningham. Segundo ele, seria difícil um livro tão destacadamente escrito por uma mulher cair nas graças dos leitores. Foto: Reprodução/Instagram
A saga conta com sete livros, como "Harry Potter e a Pedra Filosofal"; "Harry Potter e a Câmara Secreta"; "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban"; "Harry Potter e o Cálice de Fogo" e outros. Foto: Divulgação
Além disso, Rowling recebeu premiações e honrarias: Autora do Ano pela British Awards; A Ordem do Império Britânico; The Edimburgh Awards; Título de Cavaleiro da Ordem da Legião de Honra, na França, entre outros. Foto: reprodução de vídeo do site Cosmopolitan
Além disso, J. K. Rowling foi eleita pela Enciclopédia Britânica uma das 300 mulheres que mudaram o mundo. Foto: reprodução instagram
Já com o pseudônimo de Roberth Galbraith, escreveu "O Bicho-da-Seda", "Vocação Para o Mal", "Branco Letal" e "O Chamado do Cuco". Foto: Reprodução/Site Potterish
