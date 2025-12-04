Celebridades e TV
IA transforma Seu Madruga em vários personagens
A tecnologia avançada processou as imagens do personagem original, adaptando seu estilo. As imagens foram criadas por Kinetsu_Hayabusa no Stabble Diffusion. Foto: Divulgação
Seu Madruga como Super-Homem, eternizado por Christopher Reeve, vivido por Henry Cavill e atualmente na pele de David Corenswet. Foto: Divulgação
Seu Madruga como James Bond, o agente 007, interpretado por vários atores (o mais recente, Daniel Craig, que encerrou sua cota no último filme). Foto: Divulgação
Seu Madruga em Mad Max, sucesso de Mel Gibson que rendeu cinco filmes na franquia, todos dirigidos por George Miller. Foto: Divulgação
Seu Madruga em 'Mar de Chamas', estrelado por Kurt Russell. O filme, lançado em 2021, também tem William Baldwin , Donald Sutherland e Robert de Niro no elenco. Foto: Divulgação
Seu Madruga em 'O Senhor dos Anéis'. Na saga de aventura e ficção passada na Terra Média , ele virou elfo, olha a orelha pontuda. Foto: Divulgação
Seu Madruga em 'King's Avatar', série chinesa que teve versão em animação e também live action. Foto: Divulgação
Seu Madruga em "Piratas do Caribe", sucesso de Johnny Depp que transformou o pirata Jack Sparrow em ídolo da garotada com seus trejeitos e suas ações extravagantes. Tá muito limpinho pro filme... Foto: Divulgação
Seu Madruga em 'Breaking Bad', série americana estrelada por Bryan Cranston. A série foi produzida entre 2008 e 2013 com 62 episódios em 5 temporadas. Foto: Divulgação
Ramón Valdés, o eterno Seu Madruga, nasceu em 2/9/1924. Essa foto não tem boa qualidade, mas mostra Ramón aos 17 anos. Foto: Domínio Público
Ramón nasceu na Cidade do México, a capital do país. Mas aos 2 anos se mudou para bem longe com a família. Foto: Carlos Martínez Blando wikimedia commons
Ramón foi criado na Ciudad Juárez, município que fica no estado de Chihuahua, a 1.827 km da Cidade do México. Foto: Hachiroo - wikimedia commons
Ciudad Juárez fica na fronteira com os Estados Unidos. É vizinha de El Paso, no estado americano do Texas. Uma das maiores cidades do México, tem 1,3 milhão de habitantes. Foto: NordNordWest wikimedia commons
Ramón começou a carreira em 1949 e atuou em cinema e televisão. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Ele fez mais de 50 filmes na chamada "Era de Ouro" do cinema mexicano. Foto: Reprodução IMDB
Mas seu papel mais famoso foi um presente do ator Roberto Gómez Bolaños (foto), protagonista em Chaves. Foto: Al Vazquez - wikimedia commons
Conhecido como Chespirito, Bolaños disse certa vez que Ramón foi o único comediante que o fez "morrer de rir". Foto: Televicine S A Reprodução
Bolanõs convidou Ramón para o seriado "El Chavo del ocho", que no Brasil chama-se simplesmente "Chaves". E foi uma decisão acertada. Foto: Reprodução de TV
O seriado fez sucesso no Brasil. O México, por sinal, tem uma boa penetração no entretenimento popular no Brasil, inclusive com novelas transmitidas pelo SBT. Foto: Reprodução de TV
Ramón Valdés teve 10 filhos. Ele morreu em 9/8/1988, aos 63 anos, vítima de câncer no estômago. Foto: Foto GEC Archivo Histórico
Na foto, publicada no instagram de Miguel Valdés, Ramón aparece no hospital rodeado por parentes. Mesmo gravemente doente, ele demonstra bom humor. Foto: Reprodução Instagram Miguel Valdés
Em 2020, Carmem Valdés, filha de Ramón, deu uma entrevista polêmica ao site Infobae. Foto: reprodução Instagram Carmem Valdés
Ela disse que os bastidores de "Chaves" tinham, em certos momentos, um clima de tensão, causados pela atriz Florinda Meza. Foto: Foto GEC Archivo Histórico
Florinda interpretava Dona Florinda e era casada na vida real com Bolaños, o Chaves. Foto: Divulgação
Carmem diz que Florinda espalhou que Ramón usava drogas, o que nunca foi verdade. Discussões à parte, Ramón marcou a TV com o Seu Madruga e deixou uma legião de fãs. Foto: Foto GEC Archivo Histórico
