Homem “mais belo da Itália” vai virar padre

  • Na ocasião, o jovem usou a comemoração de seus 21 anos de idade para compartilhar em suas redes sociais a notícia de que havia resolvido se dedicar à vida sacerdotal.
  • Em 2019, Santini foi eleito o homem mais belo da Itália em um concurso patrocinado pelo grupo de moda ABE.
  • De acordo com o jornal “La Stampa”, de Turim, Santini sonhava em ser ator profissional, mas com o tempo descobriu no sacerdócio a sua verdadeira vocação.
  • O rapaz afirmou ter ingressado em um seminário próximo a Castelfiorentino, sua cidade natal, na província de Florença, região da Toscana.
  • “Estou no caminho para me tornar sacerdote, se Deus quiser. Nos últimos anos, tive a chance de conhecer alguns jovens que me mostraram o que significa ser da igreja
  • “Eles me deram forças para investigar essas questões que carrego comigo desde pequeno e que não eram aprofundadas por vários medos”, detalhou.
  • Edoardo Santini contou ter vivido em 2022 a “mais bela experiência” de sua vida ao morar com dois padres. Ele disse que encontrou “as respostas que esperava que viessem dos céus”.
  • Santini relatou que durante essa experiência fez trabalhos de ajuda em duas paróquias que reforçaram seu desejo de enveredar pela vida religiosa. Ele passou a estudar Teologia.
  • “Decidi abandonar o trabalho como modelo (dança e atuação). Não deixarei minhas paixões, apenas as viverei de outra forma, oferecendo a Jesus”, explicou.
  • Santini esteve presente na edição de 2023 da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, Portugal. O evento do Catolicismo foi instituído em 1985 pelo então papa João Paulo II e ocorre a cada dois ou três anos com duração de uma semana.
  • Em várias postagens, o futuro padre fez reflexões sobre o peso da imagem na sociedade moderna e questões relacionadas à essência humana.
  • Em uma delas, o jovem escreveu: “A pessoa pode ser a mais bonita do mundo, mas se estiver apagada por dentro essa beleza vale menos que zero”.
  • “Talvez possa usar a sua cara e o teu físico para ter quantos homens ou mulheres quiseres. Mas você seria feliz? Você é realmente feliz?”, questionou.
  • “O corpo é um dom, vamos explorar. Mas vamos colocá-lo ao serviço do espírito. Aí você vai perceber que não existem imperfeições porque todos somos reflexos de Deus”, completou.
  • Santini também fez uma postagem em que dizia ter “redescoberto a igreja, que, na verdade, nasce de Deus”.
  • O catolicismo é a religião com mais praticantes na Itália. Sede da Igreja Católica Romana, o pequeno estado do Vaticano é um enclave dentro de Roma, capital italiana.
  • Em maio de 2025, o Vaticano esteve com uma multidão no pátio externo por causa da morte do Papa Francisco (21 de abril) e eleição do novo pontífice, Papa Leão XIV.
