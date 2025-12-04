Estilo de Vida
Pra quem não viu: Homem mais alto do Brasil passa por segunda amputação
-
Joelison Fernandes da Silva, conhecido como Ninão, tem 2,37 metros. Foto: Reprodução/SBT
-
Ele já havia perdido a perna direita em 2021 e agora precisou amputar a esquerda por conta da doença. Foto: Arquivo Pessoal
-
A osteomielite é uma infecção, geralmente causada por bactérias ou fungos, que provoca inflamação e destruição do tecido ósseo. A cirurgia mais recente foi realizada no Hospital de Clínicas, em Campina Grande, cerca de 20 centímetros abaixo do joelho. Foto: Dr. Manuel González Reyes/Pixabay
-
Natural de AssunÃ§Ã£o, na ParaÃba, NinÃ£o descobriu o gigantismo aos 14 anos, quando jÃ¡ media 1,95 metro. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
Segundo o boletim médico, ele deu entrada no hospital com necrose e grave comprometimento tecidual. "Não é fácil mas infelizmente foi necessário", lamentou ele. Foto: Arquivo Pessoal
-
"A recuperação será um pouco dolorida, porque dói bastante, mas com fé em Deus vou superar mais essa barreira", comentou. Foto: Reproduc?a?o/TV Record
-
Ninão recebeu alta no dia 20 de outubro. A cirurgia aconteceu três dias antes, em 17 de outubro. Foto: Reproduc?a?o/TV Record
-
-
O agente mais comum da osteomielite é a bactéria Staphylococcus aureus. Foto: CDC/Janice Haney Carr
-
A infecção pode chegar ao osso de várias maneiras: pelo sangue (mais comum em crianças); Foto: Freepik/kjpargeter
-
A partir de uma ferida aberta, uma cirurgia ortopédica ou infecções em tecidos moles adjacentes (como úlceras profundas na pele, úlceras do pé diabético ou abcessos dentários). Foto: Freepik
-
-
Os sintomas mais comuns são: dor intensa no local afetado; febre e mal-estar; inchaço; calor e vermelhidão sobre o osso infectado; e dificuldade de movimentar a região. Foto: Freepik/pressfoto
-
Algumas condições tornam as pessoas mais suscetíveis à osteomielite, como: sistema imunológico enfraquecido; diabetes; anemia falciforme; traumas ou lesões ósseas; tabagismo e alcoolismo. Foto: Reprodução/TV Record
-
O tratamento é individualizado, mas geralmente envolve a administração de antibióticos. Foto: freestocks/Unsplash
-
-
Em casos crônicos, é necessário o procedimento cirúrgico para remover parte do tecido ósseo infectado ou drenar secreções. Foto: Sasin Tipchai/Pixabay
-
Se não for tratada de forma adequada, a osteomielite pode levar a complicações sérias, como a morte do tecido ósseo, infecção da articulação próxima, deformidades ósseas ou sepse (infecção generalizada). Foto: Europeana/Unsplash