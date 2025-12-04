Galeria
Condenado por matar mulheres, ‘Deadpool’ pede prioridade no corredor da morte
É que as condenações à morte nos Estados Unidos muitas vezes demoram a resultar na execução. Esse tipo de processo costuma demorar para se concretizar . Para se ter uma ideia, Carey Dale Grayson (foto) foi executado em novembro de 2024, 30 anos após o crime. Foto: Divulgação Alabama Department of Corrections)
Wade Wilson, de 30 anos, ganhou o apelido de Deadpool por ter o mesmo nome do herói da Marvel. Ele teve seus crimes classificados como cruéis pelo juiz responsável pela condenação. Foto: reprodução/tiktok
Parentes de Diane Ruiz (à esquerda, na foto) e de Kristine Melton, mortas por Wade Wilson em 2019 na Flórida,, ganharam o direito de estar presentes para assistir à execução. A notícia sobre a condenação ganhou repercussão na web no início de setembro de 2024. Veja sobre ele. Foto: Reproduções das Redes Sociais
Nascido em Fort Myers (foto), Flórida, Wilson é fruto de uma relação entre dois adolescentes. Ele foi entregue para a adoção pelos pais biológicos quando ainda era pequeno e foi adotado por Candy e Steve Wilson. Foto: reprodução
Wilson foi criado em Tallahassee, também na Flórida. De acordo com a Newsweek, ele frequentou uma escola local durante todo o ensino fundamental e, posteriormente, cursou o ensino médio na Lawton Chiles High School. Foto: reprodução
Um ex-colega, que preferiu não se identificar, descreveu Wilson como um jovem "problemático". Outro colega relatou que, ainda na adolescência, ele chegou a roubar o carro de seus pais adotivos e ficou desaparecido por três dias. Foto: reprodução/tiktokz
Durante a audiência, a defesa de Wilson apresentou uma carta escrita pelos pais adotivos do réu. O texto o descreve como uma "criança feliz, que amava profundamente seus pais e irmãs, sendo igualmente muito amado por todos". Foto: reprodução
Eles também afirmaram que o filho passou a ficar "delirante" após desenvolver dependência química. Foto: divulgação cedoc
Os pais adotivos relataram que, durante a adolescência e início da vida adulta, Wilson começou a se distanciar e se tornou "retraído, instável e deprimido". Foto: reprodução
Com o tempo, o vício se somou a problemas de saúde mental, e ele passou a apresentar comportamentos "paranoicos e delirantes", com um crescente sentimento de perda. Foto: reprodução
"Tentamos juntar as peças, mas não tínhamos ideia de como encontrar o apoio que Wilson precisava para ser a pessoa que ele era por dentro", lamentaram, expressando ainda pesar pelas vítimas. Foto: reprodução
Quando completou 18 anos, Wilson fez uma tentativa de se reconectar com seu pai biológico. Durante o julgamento, Testasecca afirmou que o filho costumava lhe pedir dinheiro. Foto: reprodução
A ex-namorada de Wilson, Kelly Matthews, revelou que ele nunca havia sido agressivo com ela. No entanto, em 18 de fevereiro de 2019, de acordo com um relato da própria Kelly no TikTok, Wilson tentou estrangulá-la duas ou três vezes dentro de um carro. Foto: reprodução
Embora compartilhe o mesmo nome do personagem Deadpool, da Marvel, não existem indicações de que o nome do homem tenha sido dado em referência ao anti-herói. Foto: Reprodução
O criminoso já ganhou inúmeras admiradoras depois que foi preso. Ele recebeu um total de 754 fotos enviadas por mulheres, embora 163 delas tenham sido bloqueadas pela polícia por serem consideradas "inapropriadas". Foto: reprodução
Além disso, Wilson recebeu 65 cartas enquanto estava na prisão — detentos podem receber mensagens através de uma conta monitorada. Todas essas interações ocorreram em um intervalo entre 12 de junho a 12 de julho. Foto: De an Sun Unsplash
Algumas admiradoras também enviaram cartas ao juiz responsável pelo caso, pedindo que Wilson fosse sentenciado à prisão perpétua em vez de receber a pena de morte. Foto: 2541163/Pixabay
Wade Wilson foi condenado à morte no dia 27/08/24 após ser considerado culpado por dois homicídios em primeiro grau, além de outras acusações como roubo e lesão corporal. Foto: divulgação/Florida's Union Correctional Institution in Raiford
A defesa de Wilson argumentou que ele possui uma "mente doentia" e vício em drogas, pedindo um novo julgamento ou absolvição. No entanto, o juiz negou o pedido, afirmando que as evidências eram claras e condenatórias. Foto: reprodução
O condenado tem ligações com uma gangue de supremacia branca e possui diversas tatuagens de suástica. Essa informação, junto com a natureza violenta dos crimes, pesou na decisão do juiz. O caso chamou a atenção da mídia local e nacional pelos detalhes chocantes dos crimes. Foto: reprodução
Outro detalhe é que, segundo o New York Post, Wilson não teria expressado nenhuma reação enquanto o juiz proferia sua sentença. A defesa de Wilson alegou que ainda irá recorrer da decisão na Suprema Corte da Flórida. Além disso, o condenado fez um acordo judicial que deve acelerar sua transferência para o corredor da morte. Foto: reprodução
Para agilizar o processo, ele abriu mão de contestar as acusações de tráfico de drogas e de tentativa de fuga, ocorridas durante sua detenção. Com isso, as pendências judiciais foram resolvidas e o caminho para a execução da pena de morte está livre. Foto: reprodução
A transferência para a Instituição Correcional da União, local onde ficam os presos condenados à pena capital na Flórida, deve ocorrer em breve. No entanto, a data exata ainda não foi divulgada por motivos de segurança. Foto: Divulgação/Florida Department of Corrections