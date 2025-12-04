Celebridades e TV
Ironia do destino: Marvin Gaye presenteou o pai com a arma que ele usaria para matá-lo
Marvin Gaye, um dos maiores nomes do R & B no mundo, estava fazendo uma turnê e ficou na casa da família. Houve relatos de que ele queria convencer a mãe, Alberta (com ele na foto), a se separar do marido, Marvin Senior, violento e abusivo. Foto: wikimedia commons
Marvin Sr discutiu com Alberta, o cantor saiu em defesa da mãe e brigou com o pai. Marvin Senior pegou um revólver e atirou duas vezes no filho. Foto: wikimedia commons
MMarvin Gaye chegou a ser levado para o hospital Medical Center da Califórnia, mas não resistiu aos ferimentos. Foto: Coolcaesar - wikimedia commons
Ironicamente, Marvin foi morto com a arma que ele próprio tinha dado de presente para o pai. Foto: J. Edward Bailey wikimedia commons
Marvin Senior se declarou culpado perante a justiça e foi condenado a seis anos de prisão, mas, por ter câncer no cérebro, ficou em liberdade. Morreu em 1998, aos 84 anos. Foto: wikimedia commons
Marvin Gaye começou a carreira em 1957, se apresentando com grupos musicais. Entre eles, o The Moonglows. Foto: Domínio público
Ele foi baterista do grupo vocal feminino Marvelletes, na década de 1960. E mudou seu sobrenome de Gay para Gaye para evitar discussões sobre sua preferência para relacionamentos. Acrescentou uma letra E ao sobrenome assim como o cantor e compositor Sam Cook, um dos grandes da soul music, que virou Cooke. Foto: Divulgação
Quando entrou na Motown, Marvin Gaye começou a gravar sozinho. Foto: Divulgação
Quando começou a fazer sucesso, ele namorava a cantora Tammi Terrell, com quem fez apresentações e gravações. Foto: Tamla wikimedia commons
Em março de 1970, Tammi morreu de tumor cerebral, o que fez o cantor cair em profunda depressão. Ele passou dois anos sem se apresentar ao vivo. Foto: Domínio público
Nesse período ele começou a produzir o seu álbum mais famoso e considerado um dos maiores da história da música americana: "What's going on". O disco teve 3 músicas no Top-10 da Billboard. A do título, "Merci, Merci Me" e "Inner City Blues" Foto: Reprodução
O extremo sucesso desse álbum, um dos maiores da Motown, fez com que ele renovasse seu contrato em 1972 por 1 milhão de dólares, tornando-se o cantor negro mais bem pago da história da música na época. Na foto, o Museu da Motown. Foto: Blob4000 wikimedia commons
Marvin Gaye seguiu fazendo Ã¡lbuns de sucesso incluindo um dueto com Diana Ross. Foto: ReproduÃ§Ã£o YouTube
Entre 1975 e 1979, Gaye viveu problemas com um divórcio de sua mulher, Anna Gordy, obrigando-o a pagar uma milionária pensão alimentícia. Foto: JoJan - wikimedia commons
Marvin Gaye passou a ter problemas com drogas, decretou falência e passou a morar numa van. Foto: wikimedia commons
Mas se casou com Janis Hunter, mãe de seus filhos Frank e Nona (foto). Foto: Reprodução Twitter
Em 1980, em baixa nos EUA, passou a morar em Ostend, na Bélgica. Foto: Gary Houston - wikimedia commons
Foi quando deixou a Motown e assinou com a Columbia Records. Foto: Domínio público
Ele lançou, então, o álbum "Midnight Love", um tremendo sucesso que ganhou 2 Grammy. A música "S. Healing" é, ao lado de "What's going on", seu maior sucesso. Foto: Divulgação
Nos últimos anos da carreira antes de morrer, Marvin teve parceria com o grande músico Gordon Banks, um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Foto: Domínio público
Marvin ficou como um dos maiores nomes da música americana e do soul mundial, após uma vida difícil e que terminou de forma trágica. Mas sua música continua por aí. Foto: Florence Lefranc wikimedia commons