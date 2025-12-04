Assine
overlay
Início Galeria
Economia

Uber define novas regras para Black e Comfort em 2026; veja modelos dos carros

RF
Redação Flipar
  • As mudanças envolvem, principalmente, o ano mínimo de fabricação dos carros e a exclusão de alguns modelos que deixarão de ser aceitos nas categorias consideradas premium da plataforma.
    As mudanças envolvem, principalmente, o ano mínimo de fabricação dos carros e a exclusão de alguns modelos que deixarão de ser aceitos nas categorias consideradas premium da plataforma. Foto: Divulgação
  • Na categoria Uber Black, o foco das alterações está tanto no ano de fabricação dos veículos quanto na lista de modelos permitidos.
    Na categoria Uber Black, o foco das alterações está tanto no ano de fabricação dos veículos quanto na lista de modelos permitidos. Foto: Uber - Marcas que viraram nome - Divulgação
  • A empresa definiu que o ano mínimo de fabricação varia conforme a cidade. Em capitais como São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Florianópolis, Vitória, Fortaleza e Goiânia, apenas veículos fabricados a partir de 2019 poderão atuar.
    A empresa definiu que o ano mínimo de fabricação varia conforme a cidade. Em capitais como São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Florianópolis, Vitória, Fortaleza e Goiânia, apenas veículos fabricados a partir de 2019 poderão atuar. Foto: Octávio Frias de Oliveira wikimedia commons
  • Em Belo Horizonte, Recife, Salvador e Campinas, o limite será 2018.
    Em Belo Horizonte, Recife, Salvador e Campinas, o limite será 2018. Foto: Breno Pataro/PMBH
  • Enquanto no Rio de Janeiro o critério será mais flexível, aceitando carros fabricados a partir de 2017.
    Enquanto no Rio de Janeiro o critério será mais flexível, aceitando carros fabricados a partir de 2017. Foto: Artyominc / Wikimedia Commons
  • Além do modelo e do ano de fabricação, a Uber mantém outras exigências para os carros do Uber Black, como ar-condicionado, quatro portas e cores específicas: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.
    Além do modelo e do ano de fabricação, a Uber mantém outras exigências para os carros do Uber Black, como ar-condicionado, quatro portas e cores específicas: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco. Foto: Divulgação
  • Alguns modelos foram totalmente excluídos dessa categoria a partir de 6 de janeiro de 2026. Confira quais são:
    Alguns modelos foram totalmente excluídos dessa categoria a partir de 6 de janeiro de 2026. Confira quais são: Foto: Divulgação/Uber
  • O primeiro da lista é o SUV compacto Renault Kardian.
    O primeiro da lista é o SUV compacto Renault Kardian. Foto: Divulgação
  • Outro SUV compacto da lista é o Citroën Basalt.
    Outro SUV compacto da lista é o Citroën Basalt. Foto: Divulgação
  • Os Chery Tiggo 3 e Tiggo 3X são SUVs da marca Chery que também foram excluídos da categoria Black da Uber.
    Os Chery Tiggo 3 e Tiggo 3X são SUVs da marca Chery que também foram excluídos da categoria Black da Uber. Foto: - Divulgação
  • Está na lista, também, o Peugeot e-2008. A versão totalmente elétrica do SUV compacto 2008.
    Está na lista, também, o Peugeot e-2008. A versão totalmente elétrica do SUV compacto 2008. Foto: Divulgação
  • O SUV compacto híbrido Hyundai Kona Hybrid.
    O SUV compacto híbrido Hyundai Kona Hybrid. Foto: Divulgação
  • O JAC J3 Turin (sedÃ£ compacto econÃŽmico) e o JAC iEV40 (SUV elÃ©trico versÃ¡til) finalizam a lista.
    O JAC J3 Turin (sedÃ£ compacto econÃŽmico) e o JAC iEV40 (SUV elÃ©trico versÃ¡til) finalizam a lista. Foto: DivulgaÃ§Ã£o JAC Motors Brasil
  • Também há requisitos para os motoristas, que precisam ter realizado mais de 100 viagens em outras categorias (exceto Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi) e manter uma média de avaliação igual ou superior a 4,85 pontos.
    Também há requisitos para os motoristas, que precisam ter realizado mais de 100 viagens em outras categorias (exceto Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi) e manter uma média de avaliação igual ou superior a 4,85 pontos. Foto: Imagem Freepik
  • Na categoria Uber Comfort, que é uma opção intermediária entre o UberX e o Black, também haverá ajustes nas exigências.
    Na categoria Uber Comfort, que é uma opção intermediária entre o UberX e o Black, também haverá ajustes nas exigências. Foto: Divulgação/Uber
  • O Renault Logan será o único modelo totalmente excluído dessa categoria, independentemente do ano de fabricação, a partir de 6 de janeiro de 2026.
    O Renault Logan será o único modelo totalmente excluído dessa categoria, independentemente do ano de fabricação, a partir de 6 de janeiro de 2026. Foto: Divulgação Renault
  • Além disso, o ano mínimo de fabricação dos carros varia conforme a cidade e o modelo, indo de 2015 a 2023.
    Além disso, o ano mínimo de fabricação dos carros varia conforme a cidade e o modelo, indo de 2015 a 2023. Foto: Divulgação
  • Em São Paulo, por exemplo, os modelos Etios Sedan, Voyage e Prisma precisarão ser de 2019 ou mais novos.
    Em São Paulo, por exemplo, os modelos Etios Sedan, Voyage e Prisma precisarão ser de 2019 ou mais novos. Foto: Divulgação Volkswagen
  • Enquanto o Fiat Argo e o Volkswagen Polo só serão aceitos se forem fabricados a partir de 2023.
    Enquanto o Fiat Argo e o Volkswagen Polo só serão aceitos se forem fabricados a partir de 2023. Foto: Divulgação Fiat
  • Os veículos da categoria Comfort devem ter ar-condicionado e quatro portas.
    Os veículos da categoria Comfort devem ter ar-condicionado e quatro portas. Foto: Divulgação/Uber
  • Os motoristas também precisam ter concluído ao menos 100 viagens em outras categorias da plataforma.
    Os motoristas também precisam ter concluído ao menos 100 viagens em outras categorias da plataforma. Foto: Imagem Freepik
  • A nota mínima exigida varia conforme a cidade: 4,85 pontos em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Londrina e Caxias do Sul, e 4,80 nas demais localidades.
    A nota mínima exigida varia conforme a cidade: 4,85 pontos em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Londrina e Caxias do Sul, e 4,80 nas demais localidades. Foto: Imagem Freepik
  • De acordo com a Uber, as mudanças foram definidas após pesquisas com usuários e análises do mercado automotivo.
    De acordo com a Uber, as mudanças foram definidas após pesquisas com usuários e análises do mercado automotivo. Foto: Elliott Brown / Flickr
  • O objetivo é ajustar os critérios de elegibilidade dos veículos e motoristas às expectativas de conforto e qualidade que os passageiros buscam nas categorias Comfort e Black.
    O objetivo é ajustar os critérios de elegibilidade dos veículos e motoristas às expectativas de conforto e qualidade que os passageiros buscam nas categorias Comfort e Black. Foto: Imagem/Freepik
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay