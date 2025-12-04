Maior cachoeira do mundo fica dentro do oceano; entenda como é possível

“Um bom exemplo está na costa catalã, onde a diminuição do número de dias transmontanos no inverno no Golfo de Leão e no norte da costa catalã está a provocar um enfraquecimento deste processo oceanográfico, que é decisivo na regulação do clima e tem um grande impacto nos ecossistemas profundos", explicou Anna Sanchez-Vidal. Foto: Universidade de Barcelona