Levantamento revela as cidades mais limpas e mais sujas do mundo
Organizado pela Radical Storage, plataforma de guarda-volumes que opera na Europa, o estudo selecionou as 100 cidades presentes no índice dos 100 Melhores Destinos Urbanos da Euromonitor. Foto: Mattes/Wikimedia Commons
Com isso, pesquisadores analisaram as avaliações de 10 pontos turísticos de cada uma delas publicadas no Google. Foto: Julia Casado por Pixabay
“Nosso conjunto de dados inclui todas as avaliações do Google publicadas entre outubro de 2024 e novembro de 2025 que mencionaram ‘limpo’ ou ‘sujo’, proporcionando uma visão abrangente da percepção de limpeza em destinos europeus e globais”, afirma o estudo. Foto: Diego Delso - wikimedia commons
“Utilizando uma análise textual, as avaliações foram examinadas em busca de menções a palavras relacionadas à limpeza, incluindo ‘limpo’ e ‘sujo’, completou. Foto: Jastrow wikimedia commons
"As menções foram então categorizadas como positivas ou negativas, dependendo do contexto, permitindo que cada cidade recebesse uma ‘pontuação de limpeza’ com base nas proporções.”, frisou. Foto: Tim Ngo - Flickr
A partir dessa consulta conjunto de dados contabilizou 71.692 menções a locais “limpos” e 10.165 menções a locais “sujos”. Foto: Divulgação Eötvös Loránd University
Budapeste, capital da Hungria, lidera a lista como a cidade mais suja da Europa. Ela recebeu mais de 37,9% das avaliações relacionadas à limpeza, que destacam a sujeira ou má conservação. Foto:
Em seguida, vem Roma, capital da Itália, com 35,7%. das avaliações mencionam sujeira da tradicional e cultural cidade europeia. Foto:
Em terceiro lugar neste quesito, está a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. Nesse sentido, 31,6% das avaliações relacionadas à limpeza são negativas. Foto: Alexander Migl - wikimedia commons
Na sequência, vem a cidade de Florença, na Itália, que possui 29,6% das avaliações relacionadas à limpeza, que mencionam diretamente à sujeira. Foto: darrenquigley32 por Pixabay
Para fechar o Top 5, está Paris, capital da França. Na lista, a cidade luz apresentou 28,2% das menções sobre a sujeira de um dos locais mais emblemáticos do mundo. Foto: Freepik/wirestock
Da mesma forma que teve um Top 5 das cidades consideras das mais sujas, o levantamento chegou à cindo locais que se destacaram como os mais limpos. Foto: Arne Müseler/arne-mueseler.com/CC-BY-SA-3.0
Entre eles, está a Cracóvia, na Polônia, que recebeu 98,5% das avaliações relacionadas à limpeza e destacam esse aspecto positivo. Foto: Gabriella Bortolussi Unsplash
Em segundo lugar, está Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, que recebeu 98% de avaliações positivas daqueles que ressaltaram a limpeza da cidade. Foto: Pixabay/wantspics
Em quarto lugar, ficou Varsóvia, na Polônia. Uma das principais cidades do país europeu recebeu 97,8% das menções positivas sobre a limpeza. Foto: Zhi Xuan Hew/Unsplash
Por fim, Doha, no Catar, completa o Top 5 das cidades mais limpas do mundo. Afinal, 97,4% das avaliações analisadas elogiam sua organização. Foto: Pixabay
