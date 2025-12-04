Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Leões matam tratador diante de turistas atônitos com a cena

RF
Redação Flipar
  • Tratadores do zoológico que buzinaram na tentativa de afastar os felinos, mas não adiantou. Rangkasamee trabalhou com animais por 30 anos. Ele estava no zoológico de Bangkok desde 2019.
    Tratadores do zoológico que buzinaram na tentativa de afastar os felinos, mas não adiantou. Rangkasamee trabalhou com animais por 30 anos. Ele estava no zoológico de Bangkok desde 2019. Foto: Imagem de Nicky por Pixabay
  • O Safari World, em Bangkok, é um parque dividido em duas áreas: o Safari Park, estilo safári aberto, e o Marine Park, com recintos e apresentações. É uma das principais atrações turísticas da Tailândia, reunindo dezenas de espécies de animais, como elefantes, girafas e zebras.
    O Safari World, em Bangkok, é um parque dividido em duas áreas: o Safari Park, estilo safári aberto, e o Marine Park, com recintos e apresentações. É uma das principais atrações turísticas da Tailândia, reunindo dezenas de espécies de animais, como elefantes, girafas e zebras. Foto: XerxesII wikimedia commons
  • Para muitos turistas, um safári é uma aventura imperdível. Ficar diante de animais perigosos tendo segurança mexe com a adrenalina e pode ser uma experiência inesquecível. Mas tragédias podem acontecer. Veja safáris que são bem avaliados pelo mundo.
    Para muitos turistas, um safári é uma aventura imperdível. Ficar diante de animais perigosos tendo segurança mexe com a adrenalina e pode ser uma experiência inesquecível. Mas tragédias podem acontecer. Veja safáris que são bem avaliados pelo mundo. Foto: Flickr Primate Safaris
  • KRUGER NATIONAL PARK (Mpumalanga, África do Sul) - Criado em 1898. O Kruger oferece uma das maiores concentrações de vida selvagem do planeta.
    KRUGER NATIONAL PARK (Mpumalanga, África do Sul) - Criado em 1898. O Kruger oferece uma das maiores concentrações de vida selvagem do planeta. Foto: Divulgação
  • O Kruger possui grande quantidade dos Big Five (leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo) em um cenário deslumbrante. Seu sucesso se deve à vasta biodiversidade, excelente infraestrutura turística e acessibilidade
    O Kruger possui grande quantidade dos Big Five (leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo) em um cenário deslumbrante. Seu sucesso se deve à vasta biodiversidade, excelente infraestrutura turística e acessibilidade Foto: Instagram @krugernationalpark
  • MASAI MARA NATIONAL RESERVE (Narok, Quênia) - Criado em 1961. Conhecido principalmente pela migração anual dos gnus.
    MASAI MARA NATIONAL RESERVE (Narok, Quênia) - Criado em 1961. Conhecido principalmente pela migração anual dos gnus. Foto: Divulgação
  • Masai Mara é uma das melhores reservas para ver grandes predadores em ação. Sua fama global se deve à abundância de fauna e à rica cultura Masai ao redor.
    Masai Mara é uma das melhores reservas para ver grandes predadores em ação. Sua fama global se deve à abundância de fauna e à rica cultura Masai ao redor. Foto: Flickr One more shot Rog
  • SERENGETI NATIONAL PARK (Serengeti, Tanzânia) Criado em 1951. O Serengeti é famoso pelas vastas planícies e pela Grande Migração de mais de um milhão de gnus.
    SERENGETI NATIONAL PARK (Serengeti, Tanzânia) Criado em 1951. O Serengeti é famoso pelas vastas planícies e pela Grande Migração de mais de um milhão de gnus. Foto: Divulgação
  • O Parque Serengeti é reverenciado por sua magnitude e as paisagens incríveis que tornam a experiência de safári imersiva
    O Parque Serengeti é reverenciado por sua magnitude e as paisagens incríveis que tornam a experiência de safári imersiva Foto: Flickr Youth Adventures
  • OKAVANGO DELTA (Botswana) - Criado em 1963. Um ecossistema único, o delta atrai uma ampla gama de vida selvagem, com safáris em mokoros (canoas tradicionais) por vias fluviais.
    OKAVANGO DELTA (Botswana) - Criado em 1963. Um ecossistema único, o delta atrai uma ampla gama de vida selvagem, com safáris em mokoros (canoas tradicionais) por vias fluviais. Foto: Imagem de Christo Ras por Pixabay
  • A experiência no Okavango é diferenciada pelo cenário aquático, que proporciona uma observação de animais mais íntima
    A experiência no Okavango é diferenciada pelo cenário aquático, que proporciona uma observação de animais mais íntima Foto: Flickr jan_eye
  • SABI SAND GAME RESERVE (Mpumalanga, África do Sul) - Criado em 1934. Esta reserva privada, adjacente ao Kruger, oferece experiências luxuosas de safári com avistamentos frequentes de leopardos.
    SABI SAND GAME RESERVE (Mpumalanga, África do Sul) - Criado em 1934. Esta reserva privada, adjacente ao Kruger, oferece experiências luxuosas de safári com avistamentos frequentes de leopardos. Foto: Reprodução Youtube Canal ATR Safari (ATR)
  • A combinação de exclusividade, serviços de primeira classe e guias experientes fazem dele um destino de elite.
    A combinação de exclusividade, serviços de primeira classe e guias experientes fazem dele um destino de elite. Foto: Divulgação
  • NGORONGORO CONSERVATION AREA (Arusha, Tanzânia) - Criado em 1959. Situada dentro de uma cratera vulcânica, a área é um verdadeiro paraíso de biodiversidade.
    NGORONGORO CONSERVATION AREA (Arusha, Tanzânia) - Criado em 1959. Situada dentro de uma cratera vulcânica, a área é um verdadeiro paraíso de biodiversidade. Foto: Grahampurse/Wikimédia Commons
  • Existe até a chance de ver rinocerontes-negros raros. Sua beleza geográfica e a alta densidade de vida selvagem atraem muitos visitantes.
    Existe até a chance de ver rinocerontes-negros raros. Sua beleza geográfica e a alta densidade de vida selvagem atraem muitos visitantes. Foto: John Mackenzie Burke/Wikimédia Commons
  • CHOBE NATIONAL PARK (Kasane, Botswana) - Criado em 1967. Conhecido , principalmente, por sua enorme população de elefantes.
    CHOBE NATIONAL PARK (Kasane, Botswana) - Criado em 1967. Conhecido , principalmente, por sua enorme população de elefantes. Foto: Imagem de Herbert Bieser por Pixabay
  • oOChobe oferece safáris de barco no rio Chobe, o que proporciona vistas espetaculares dos animais na água. É um destino imperdível para quem busca ver grandes manadas de elefantes em seu habitat natural.
    oOChobe oferece safáris de barco no rio Chobe, o que proporciona vistas espetaculares dos animais na água. É um destino imperdível para quem busca ver grandes manadas de elefantes em seu habitat natural. Foto: Divulgação
  • ETOSHA NATIONAL PARK (Namíbia) - Criado em 1907. O Etosha é conhecido pelas suas paisagens únicas de salinas e pela facilidade de observação da vida selvagem nas diversas poças d'água
    ETOSHA NATIONAL PARK (Namíbia) - Criado em 1907. O Etosha é conhecido pelas suas paisagens únicas de salinas e pela facilidade de observação da vida selvagem nas diversas poças d'água Foto: Flickr Bruce Fryxell
  • A presença de animais raros como o rinoceronte-negro e paisagens icônicas fazem dele um dos destinos mais exóticos da África.
    A presença de animais raros como o rinoceronte-negro e paisagens icônicas fazem dele um dos destinos mais exóticos da África. Foto: Olga Ernst/Wikimédia Commons
  • HWANGE NATIONAL PARK (Matabeleland, Zimbábue) - Criado em 1928. O maior parque nacional do Zimbábue, Hwange é famoso por suas grandes manadas de elefantes e pela diversidade de predadores.
    HWANGE NATIONAL PARK (Matabeleland, Zimbábue) - Criado em 1928. O maior parque nacional do Zimbábue, Hwange é famoso por suas grandes manadas de elefantes e pela diversidade de predadores. Foto: Instagram @amalindasafaricollection
  • Com uma rica variedade de vida selvagem e menor número de turistas, é ideal para quem busca uma experiência mais tranquila e autêntica
    Com uma rica variedade de vida selvagem e menor número de turistas, é ideal para quem busca uma experiência mais tranquila e autêntica Foto: Instagram @amalindasafaricollection
  • RANTHAMBORE NATIONAL PARK (Rajasthan, Índia) - Criado em 1955. Este parque é famoso pela chance de avistar tigres-de-bengala em meio a paisagens dramáticas de florestas secas e ruínas antigas.
    RANTHAMBORE NATIONAL PARK (Rajasthan, Índia) - Criado em 1955. Este parque é famoso pela chance de avistar tigres-de-bengala em meio a paisagens dramáticas de florestas secas e ruínas antigas. Foto: Divulgação
  • Sua popularidade se deve ao misticismo em torno dos tigres e à história fascinante da região, que atrai aventureiros e fotógrafos do mundo todo.
    Sua popularidade se deve ao misticismo em torno dos tigres e à história fascinante da região, que atrai aventureiros e fotógrafos do mundo todo. Foto: Flickr Brijesh Giri
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay