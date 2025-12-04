Viúva de Fred Astaire quer impedir filme sobre o ator; relembre grandes nomes dos musicais

Considerado um dos maiores nomes dos musicais no cinema, Fred Astaire (1899–1987) construiu trajetória marcante como ator, cantor e coreógrafo, com passagens pela Broadway e por clássicos de Hollywood. Sua parceria com Ginger Rogers e sua influência técnica moldaram gerações posteriores de performers. Veja a seguir alguns dos outros nomes importantes do gênero! Foto: Reprodução