Entretenimento
Cantora Rosalía promove ‘Lux’ no Cristo Redentor e compra disco de Elis Regina
Após conduzir uma sessão exclusiva de audição do disco, em 30 de novembro, a catalã dedicou os dias seguintes a conhecer melhor a capital fluminense. Entre passeios e encontros com fãs, ela demonstrou curiosidade pela música e pelas tradições brasileiras. Foto: Reprodução do Instagram @rosalia.vt
No dia seguinte, Rosalía circulou pelo Centro da cidade com um vinil de “Em Pleno Verão” (1970), de Elis Regina, álbum em que a cantora brasileira interpreta composições de grandes nomes da MPB, como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O fato teve grande repercussão nas redes sociais. Foto: Reprodução do Instagram @rosalia.vt
A artista também foi vista trajando uma camisa do Brasil, provando pipoca de rua e experimentando uma churrascaria no Flamengo, onde brindou com a tradicional caipirinha carioca. Foto: Reprodução do X
A apresentação de “Lux” a um pequeno grupo de convidados ocorreu em um dos cenários mais emblemáticos do Rio: aos pés do Cristo Redentor. A ação reuniu cerca de 30 fãs selecionados pela gravadora, além de artistas brasileiros que prestigiaram a ocasião. Foto: Reprodução/Instagram
“Lux” é o quarto álbum de estúdio de Rosalía. Ele conta com gravações realizadas ao lado da Orquestra Sinfônica de Londres. Foto: Divulgação
Nascida em 25 de setembro de 1992, em Sant Cugat del Vallès, na Catalunha, a espanhola Rosalía Vila Tobella tem conquistado cada vez mais espaço na música global. Foto: Boasorte.es | Videos/Wikimédia Commons
Na juventude, a fim de aperfeiçoar sua técnica vocal e ampliar seu repertório, Rosalía ingressou na Escola Superior de Música da Catalunha, onde mergulhou no estudo do flamenco tradicional. Foto: Reprodução de vídeo G1
Seu primeiro álbum, “Los Ángeles” (2017), foi o cartão de visitas de uma artista que buscava conciliar tradição e contemporaneidade. Com releituras e interpretações de temas tradicionais do flamenco em arranjos minimalistas, o disco recebeu aclamação da crítica, colocando Rosalía no radar internacional Foto: Reprodução do Instagram @rosalia.vt
A consagração definitiva viria em 2018, com o lançamento de “El Mal Querer”, álbum-conceito inspirado em um romance anônimo do século 13. A obra unia palmas flamencas e harmonias tradicionais a elementos do pop contemporâneo e da música eletrônica. Foto: Reprodução do Instagram @rosalia.vt
O disco rendeu diversos prêmios e alçou Rosalía ao patamar de artista global, abrindo portas para apresentações em festivais internacionais, parcerias com grandes nomes da música e presença constante em listas de melhores do ano. Foto: MTV International/Wikimédia Commons
Em 2019, Rosalía fez uma participação especial como atriz no filme “Dor e Glória”, do consagrado diretor espanhol Pedro Almodóvar. Embora breve, sua aparição ganhou destaque por reforçar a conexão da artista com o cinema de seu país. Foto: - Cultura Inquieta/Wikimédia Commons
Nos anos seguintes, a artista espanhola se consolidou como um dos rostos mais inovadores da música pop, lançando singles que se tornaram fenômenos, como “Con Altura”, “Yo x Ti, Tu x Mi” e “Aute Cuture”. Foto: Reprodução do Instagram @rosalia.vt
A capacidade de transitar entre gêneros - do urbano ao experimental, do flamenco à música eletrônica – fez dela uma figura singular, admirada por críticos, músicos e um público global diversificado. Foto: Reprodução do Instagram @rosalia.vt
Em 2022, Rosalía lançou “Motomami”, seu álbum mais ousado e experimental até então. O disco recebeu ampla aclamação crítica e rendeu a ela o Grammy Latino de Álbum do Ano em 2022, além do Grammy Awards de 2023 na categoria de Melhor Álbum de Rock Latino ou Alternativo. Foto: Reprodução do Instagram @rosalia.vt
Atualmente, com o álbum "Lux", Rosalía segue explorando novos formatos sonoros e reforçando sua reputação como uma artista que nunca se repete. Foto: Reprodução do Instagram @rosalia.vt
Seus videoclipes, performances e produções visuais geram debates, influenciam tendências de moda e inspiram artistas emergentes. Foto: Reprodução do Instagram @rosalia.vt
