Entretenimento
Morto em 2022, assassino de Daniella Perez voltará a aparecer na TV
A notícia gera expectativa de qual será a reação do público e dos artistas com a exibição de Guilherme de Pádua novamente. Por motivos óbvios, ele atraiu a aversão de todos. Foto: Divulgação HBO Max
Em julho de 2025, o ator Raul Gazolla desabafou durante entrevista à revista Veja e disse que celebrou quando soube da morte de Guilherme de Pádua. Foto: Reprodução Instagram
"Eu agradeci ao universo e disse: ‘Poxa, o mundo respira melhor hoje. Partiu alguém que nem deveria ter nascido’”, declarou. Foto: Reprodução Instagram
Raul Gazolla e Daniella Perez se casaram em 1990, após se conhecerem nos bastidores da televisão. Viveram juntos até o trágico assassinato dela. Gazolla defende mudanças na lei brasileira para casos de homicídios com alto grau de crueldade. Foto:
No dia 6 de novembro de 2025, quando a morte dele completou 3 anos, a viúva Juliana Lacerda usou as redes sociais para fazer uma homenagem para o ex-ator, dizendo que ele tinha se arrependido do crime. Foto: Reprodução Instagram
Pouco antes de morrer, em 6/11/2022, ele gravou um vídeo que revoltou os artistas com declarações de culpa e pedido de desculpas pela internet, 30 anos após o assassinato da atriz. Foto: Youtube Canal OCP News
Na ocasião a HBO Max lançou o documentário "Pacto Brutal", sobre o assassinato de Daniella Perez. Guilherme de Pádua já estava solto e tinha voltado a lidar com muitas críticas, cancelamentos e ameaças. Foto: Divulgação
Pádua prometeu que nunca mais falaria do assunto. Mas mudou de ideia. Em 2/8/2022, no Youtube, ele fez um extenso pedido de desculpas. Alegou ter problemas psicológicos. Foto: Reprodução de TV
"Sei que esse pedido de perdão talvez não vá significar nada (...) Perdão é dom de Deus, tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. Se estivesse no lugar de vocês, provavelmente não perdoaria". Foto: Reprodução de TV
"Muitas pessoas, inclusive cristãs, têm me julgado e declarado que não acreditam na minha conversão (...) Não tiro a razão até porque eu mesmo duvido muitas vezes da minha conversão. Não sou uma pessoa normal. Alguém que cometeu crime tem mil pensamentos que não são comuns", disse. Foto: Reprodução
O vídeo de Pádua revoltou famosos. O ator Marcelo Serrado, por exemplo, comentou com emojis de vômito. Foto: Reprodução @marceloserrado1
Já a apresentadora e atriz Adriane Galisteu resumiu: "Não consigo nem olhar para a cara dele." Foto: Reprodução/Instagram
Já a atriz Giovanna Antonelli pediu pena de morte para Guilherme de Pádua: "Tinha que estar na cadeira elétrica", disparou a artista. Foto: Reprodução @giovannaantonelli
Na época do assassinato, Guilherme de Pádua assediava Daniella para convencer a mãe dela, a autora Glória Perez, a aumentar o seu papel na novela. Dias antes do assassinato, ele soube que seu papel seria reduzido. Foto: Reprodução @gloriafperez
Ele e a esposa Paula Thomaz fecharam Daniella na saída de um posto de gasolina, a obrigaram a entrar num carro e a levaram para um matagal. Foto: Reprodução Instagram
Os laudos apontam que Daniella recebeu 18 golpes. Na época, muito se falou em tesoura, mas a arma foi um punhal. Foto: Reprodução
Antes do assassinato, Pádua tinha feitos pápeis pequenos no cinema e na televisão. Ele fazia par romântico com Daniella na novela. Foto: YouTube/Jaqueline Guerreiro
Daniella Perez tinha 22 anos. Guilherme foi condenado a 19 anos de cadeia, mas só cumpriu um terço da pena e ganhou liberdade. Foto: Reprodução
Daniella já tinha outros trabalhos na TV antes de ser assassinada. Ela também era bailarina e filha de Glória Perez com Luiz Carlos Saupiquet Perez. Depois da morte de Daniella, o casal teve mais dois filhos. Foto: Reprodução
Glória Perez nasceu em 25/9/1948 em Rio Branco (AC) e tem histórico de escrever novelas com núcleos em dois estados do Brasil ou dois países. Foto: Reprodução @gloriafperez
Foi assim em "O Clone" (Brasil e Marrocos), "Caminho das Índias" (Brasil e Índia), "América" (Brasil e México/EUA"), "Salve Jorge" (Brasil e Turquia) e "A Força do Querer" (Rio e Pará). Foto: divulgação
A novela mais recente dela na Globo foi "Travessia", que ficou no ar de outubro de 1922 até 5 de maio de 2023. Foto: Reprodução Instagram @gloriafperez
