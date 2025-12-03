Sabonetes têm história que remonta a milhares de anos

Na Europa renascentista, o sabão começou a ser associado à aristocracia. Na França e na Itália, ele era produzido com azeite de oliva e fragrâncias, criando os primeiros "sabões finos". O Sabão de Marselha, produzido no sul da França a partir do século XIV, tornou-se famoso por sua qualidade, sendo feito com azeite de oliva puro e cinzas de plantas mediterrâneas. Foto: Arnaud 25 - wikimedia commons