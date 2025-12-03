Saiba onde nasceram atores australianos que fazem sucesso

Assine
    CANBERRA (MIRANDA OTTO) - Área: 814,2 km² - População: Cerca de 456.000 (2023). Foto: Eva Rinaldi wikimedia commons
    Capital da Austrália, conhecida por suas instituições nacionais, como o Parlamento, a Galeria Nacional e o Memorial de Guerra Australiano. É uma cidade planejada com grandes áreas verdes. Foto: Thennicke wikimedia commons
    SYDNEY (NICOLE KIDMAN, HUGH JACKMAN) - Área: 12.367 km² - População: Aproximadamente 5,3 milhões (2023) - Distância até a capital Canberra: 286 km Foto: Reprodução Instagram
    Maior cidade da Austrália, conhecida por sua Ópera icônica, a Sydney Harbour Bridge, e praias como Bondi Beach. É um centro financeiro e cultural global. Foto: Beau Giles/Wikimedia Commons
    MELBOURNE (ERIC BANA, MARGOT ROBBIE, CATE BLANCHETT) - Área: 9.993 km² - População: 5,2 milhões - Distância até Canberra: 660 km. Foto: reprodução instagram
    Conhecida por sua arte, cultura de café e eventos esportivos como o Australian Open e o Grande Prêmio de Fórmula 1. Também possui atrações como a Federation Square e os Jardins Botânicos Reais. Foto: Wikimedia Commons/Donaldytong
    BLACKTOWN (TONI COLLETTE) - Área: Aproximadamente 246,9 km² - População: 410 mil habitantes - Distância até Canberra: 270 km Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
    Localizada na Grande Sydney, na Austrália, Blacktown é uma cidade multicultural e um dos municípios com maior diversidade étnica do país. Destaca-se por seu desenvolvimento urbano, centros comerciais e áreas residenciais. Também possui atrações como o Featherdale Wildlife Park e várias reservas naturais. Foto: Aprilludgatefan - wikimedia commons
    BRISBANE (CHRIS HEMSWORTH) - Área: 15.826 km² - População: 2,5 milhões - Distância até Canberra: 1.200 km Foto: Divulgação
    Terceira maior cidade da Austrália, conhecida por seu clima subtropical, o Rio Brisbane e atrações como a South Bank Parklands e o Lone Pine Koala Sanctuary. Foto: Kgbo wikimedia commons
    PERTH (HEATH LEDGER) - Área: 6.418 km² - População: 2,1 milhões - Distância até Canberra: 3.700 km Foto: José Carlos Pozo - wikimedia commons
    Cidade costeira no oeste da Austrália, famosa por suas praias, o Kings Park e a Cottesloe Beach. É uma das cidades mais isoladas do mundo, sendo economicamente influenciada pela mineração. Foto: Imagem de Shah Rokh por Pixabay
    ALBURY (GUY PEARCE) - Área: 314 km² - População: Cerca de 54.000 habitantes - Distância até Canberra: 330 km . Foto: Georges Biard wikimedia commons
    Localizada na fronteira de Nova Gales do Sul e Victoria, Albury é conhecida pelo Rio Murray, parques tranquilos e sua rica história. É um importante centro regional. Foto: Thennicke wikimedia commons
    TOWNSVILLE (ROSE BYRNE) - Área: 140 km² - População: 196.000 habitantes - Distância até Canberra: 2.100 km. Foto: Eva Rinaldi wikimedia commons
    Localizada no norte de Queensland, é conhecida como a entrada para a Grande Barreira de Corais. A cidade também tem atrações como o The Strand e o Magnetic Island. Foto: Leonhard Fortier - wikimedia commons
    GEELONG (ISLA FISHER) - Área: 918 km² - População: 271.000 habitantes- Distância até Canberra: 700 km . Foto: Georges Biard wikimedia commons
    Localizada em Victoria, é conhecida por sua orla revitalizada, proximidade com a Great Ocean Road e a forte cultura esportiva, especialmente o futebol australiano. Foto: I. wongm wikimedia commons
    TOOWOOMBA (GEOFFREY RUSH) - Área: 498 km² - População: 143 mil habitantes - Distância até Canberra: 950 km. Foto: Martin Kraft wikimedia commons
    Conhecida como a "Cidade Jardim" da Austrália, Toowoomba está localizada no estado de Queensland e é famosa por seus parques floridos e o Festival das Flores. A cidade combina um charme rural com infraestrutura moderna e é um importante centro educacional e cultural na região. Está situada na Great Dividing Range, oferecendo vistas panorâmicas espetaculares. Foto: Danubis wikimedia commons
    ADELAIDE (TERESA PALMER)- Área: 3.258 km² - População: 1,4 milhão de habitantes - Distância até Canberra: 960 km Foto: Eva Rinaldi wikimedia commons
    Capital do estado da Austrália do Sul, Adelaide é conhecida por seus festivais vibrantes, vinícolas renomadas e um planejamento urbano organizado. A cidade oferece uma mistura de atrações culturais, como museus e galerias, com belezas naturais, incluindo praias, parques e as colinas de Adelaide Hills. É também um importante polo gastronômico e artístico na Austrália. Foto: Ardash Muradian wikimedia commons
