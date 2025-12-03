Entretenimento
Tradição dos jogos em mesa e tabuleiro: diversão e praticidade
-
Dama – Clássico jogo de tabuleiro em que o objetivo é capturar todas as peças do oponente. Foto: Imagem gerada por i.a
-
Ludo – Jogo de percurso, onde cada jogador tenta levar suas peças até a "casa" final antes dos adversários. Foto: Imagem gerada por i.a
-
Dominó – Muito popular em várias partes do mundo, envolvendo estratégia e sorte ao combinar peças com números iguais. Foto: Imagem de WOKANDAPIX por Pixabay
-
Gamão (Backgammon) – Jogo antigo que combina estratégia e sorte com dados, onde o objetivo é mover as peças ao redor do tabuleiro e retirá-las primeiro. Foto: Imagem gerada por i.a
-
-
Buraco – Jogo de cartas em duplas, onde os jogadores tentam formar trincas e sequências para acumular pontos Foto: Imagem gerada por i.a
-
Banco Imobiliário (Monopoly) – Os jogadores compram, vendem e alugam propriedades para acumular fortuna e falir os adversários. Foto: Divulgação Amazon
-
Jogo da velha – Um jogo simples em que dois jogadores tentam formar uma linha com três símbolos iguais em um tabuleiro 3x3. Foto: Imagem gerada por i.a
-
-
Forca- Um jogador pensa em uma palavra e desenha traços correspondentes ao número de letras dessa palavra. Os outros jogadores tentam adivinhar uma letra de cada vez. Foto: Imagem gerada por i.a
-
Paciência (Solitário) – Jogo de cartas para um jogador que organiza as cartas em uma sequência específica. Foto: Imagem gerada por i.a
-
Truco – Jogo de cartas popular no Brasil e América Latina, conhecido por suas apostas e blefes. Foto: Imagem gerada por i.a
-
-
Pif Paf – Outro jogo de cartas em que os jogadores buscam formar trios e sequências antes dos oponentes. Foto: Reprodução vídeo G1
-
Batalha Naval – Jogo de estratégia onde os jogadores tentam afundar os navios do oponente em um tabuleiro de coordenadas. Foto: Imagem gerada por i.a
-
Roleta – Tradicional em cassinos, onde os jogadores apostam em números, cores ou combinações antes de girar a roleta. Foto: Imagem gerada por i.a
-