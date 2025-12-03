Galeria
Cidade medieval de Tallinn é pérola da Estônia, país que poucos brasileiros conhecem
A cidade é banhada pelo Mar Báltico, o que lhe garante paisagens costeiras encantadoras e clima ameno no verão. Seu porto é um dos mais movimentados do norte europeu. Foto: Robande wikimedia commons
A Cidade Antiga de Tallinn é Patrimônio Mundial da UNESCO, com igrejas góticas, praças animadas e casas centenárias. O coração é a Praça da Prefeitura. Foto: Steve Jurvetson wikimedia commons
A muralha medieval da cidade ainda tem trechos bem preservados e torres visitáveis, como a Kiek in de Kök, com vista panorâmica. Foto: Diego Delso wikimedia commons
A Catedral de Alexandre Nevsky, com cúpulas em forma de cebola, é símbolo da influência russa e uma das construções mais fotografadas da cidade. Foto: Georg Mittenecker, wikimedia commons
Tallinn possui muitos museus interessantes, como o Museu de Arte Kumu, que abriga arte clássica e contemporânea estoniana. Foto: Jean-Pierre Dalbéra wikimedia commons
O bairro de Kalamaja é conhecido por sua atmosfera boêmia e suas casas de madeira coloridas, além de cafés e galerias alternativas. Foto: Tony Bowden, wikimedia commons
O Telliskivi Creative City, instalado em uma antiga área industrial, virou polo de arte urbana, design e vida noturna. Foto: Liilia Moroz wikimedia commons
A Praça da Prefeitura de Tallinn é um dos pontos mais antigos e preservados da cidade medieval, cercada por casas coloridas e edifícios góticos. Ali se encontra a Prefeitura e, nas proximidades, a Igreja do Espírito Santo, além de cafés e lojas tradicionais. Foto: Ivar Leidus wikimedia commons
Tallinn é conhecida por sua tecnologia e inovação: é a cidade onde nasceu o Skype e abriga um vibrante ecossistema de startups. Foto: Jorge Franganillo wikimedia commons
O transporte público é eficiente, e os moradores registrados na cidade podem usá-lo gratuitamente, como parte de uma política pública inclusiva. Foto: Gosha Toompalu wikimedia commons
A cidade também é famosa por seus cafés aconchegantes, muitos deles em prédios antigos com decoração medieval e clima acolhedor. E também há um café na torre de TV da cidade. Foto: JIP wikimedia commons
A gastronomia combina tradições bálticas, russas e nórdicas, com pratos à base de peixe, cogumelos e pães escuros típicos. Foto: Ypsilon from Finland wikimedia commons
Tallinn é segura, limpa e oferece boa estrutura para turistas, com informações em inglês e fácil mobilidade entre os principais pontos. Foto: Zigomar - wikimedia commons
Nos arredores, é possível visitar o parque Kadriorg, com seu palácio barroco construído por Pedro, o Grande, e belos jardins. Foto: Mait Metsur, wikimedia commons
O Museu ao Ar Livre da Estônia mostra casas e vilarejos tradicionais em um amplo parque, permitindo contato com o passado rural do país. O Moinho de vento Nätsi é uma das atrações, feito em madeira e com torre giratória, típico das zonas rurais do país. Foto: Sander Säde - wikimedia commons
O Castelo de Toompea, em Tallinn, é uma fortaleza histórica situada sobre uma colina, sede do Parlamento da Estônia. Suas origens remontam ao século IX, e hoje mistura arquitetura medieval com elementos barrocos. Foto: Ivar Leidus wikimedia commons
O Parlamento da Estônia é historicamente importante por simbolizar a independência e a democracia do país, especialmente após o fim da ocupação soviética. Turisticamente, atrai visitantes pelo contraste entre a arquitetura barroca do castelo e o papel político vital que exerce até hoje. Foto: Jorge Franganillo wikimedia commons
Tallinn é uma mistura única de tradição e modernidade, que encanta tanto pela sua história quanto pelo dinamismo atual. Foto: Ville Hyvönen - wikimedia commons