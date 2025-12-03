Galerias
Com cerca de 15 milhões de habitantes, Teerã sofre crise hídrica sem precedentes e pode ser evacuada
-
A cidade, que concentra cerca de 15 milhões de habitantes em sua região metropolitana, vive o temor de que possa se tornar inabitável caso não ocorram chuvas. Foto: Max Salogni - Flickr
-
Um alerta feito pelo presidente Masoud Pezeshkian deixou claro: sem precipitações até o fim do ano, o governo terá de recorrer ao racionamento e eventualmente considerar a evacuação. Foto: Reprodução/PBS NewsHour
-
As barragens que abastecem a capital, incluindo a Amir Kabir, já operam com níveis mínimos. Foto: Panoramio - Alireza Javaheri
-
O reservatório que antes armazenava cerca de 86 milhões de metros cúbicos hoje está reduzido a 10% da capacidade, suficiente para sustentar a cidade por nada mais do que algumas semanas. Foto: Panoramio - Alireza Javaheri
-
-
Já há bairros enfrentando torneiras vazias durante a noite, enquanto o país vivencia a pior seca em 100 anos, com metade das províncias sem registrar chuva há meses. Foto: Wikimedia Commons/Houma Almassi
-
Especialistas afirmam que o cenário atual é resultado não apenas da estiagem extrema, mas de um acúmulo de problemas estruturais. Foto: Rajesh Balouria/Pixabay
-
Eles diagnosticam uma "falência hídrica" sistêmica, resultado de décadas de má gestão, incluindo a exploração excessiva de aquíferos, irrigação insustentável e infraestrutura deficiente. Foto: Wikimedia Commons/Safa.daneshvar
-
-
A rápida urbanização e o crescimento populacional desigual agravaram a pressão sobre os recursos, a ponto de mesmo uma estação chuvosa forte ser insuficiente para restaurar o equilíbrio. Foto: hosein charbaghi/Unsplash
-
Para a população, a crise já altera o cotidiano: incerteza sobre o retorno do abastecimento e receio de interrupções completas se tornam comuns. Foto: Avin Ezzati/Unsplash
-
As consequÃªncias ultrapassam o Ã¢mbito domÃ©stico. Sem Ã¡gua suficiente, setores essenciais â?? da agricultura Ã indÃºstria, passando pelo saneamento â?? sofrem impactos imediatos. Foto: Panoramio - Behrooz Rezvani
-
-
Em regiões mais vulneráveis, há risco de deslocamentos internos, tensão social e dependência crescente de caminhões-pipa. Foto: Flickr - Ninara
-
O drama vivido por Teerã se insere em um fenômeno mais amplo. Mudanças climáticas e gestão insustentável multiplicam eventos extremos em grandes centros urbanos ao redor do mundo. Foto: Flickr - Jadi
-
A combinação de aquecimento global, padrões climáticos alterados e evaporação crescente torna áreas áridas ainda mais suscetíveis a secas prolongadas. Foto: Flickr - Kamyar Adl
-
-
No caso iraniano, algumas práticas culturais levaram diretamente para o esgotamento de rios e aquíferos. Foto: Flickr - ninara
-
A declaração presidencial sobre uma possível evacuação da capital gerou forte repercussão internacional, mas analistas avaliam que se trata mais de um alerta à população do que de um plano viável. Foto: sina drakhshani/Unsplash
-
Deslocar milhões de pessoas exigiria recursos logísticos e financeiros atualmente fora do alcance do país. Foto: Arman Taherian/Unsplash
-
-
Medidas mais prováveis incluem racionamento rigoroso, cortes programados, campanhas de economia e até tentativas de indução de chuva, embora com resultados incertos. Foto: Frank Furness/Pixabay
-
No fim, a crise de Teerã funciona como um sinal de alerta global à medida que megacidades em regiões secas tornaram-se altamente vulneráveis em um cenário climático cada vez mais instável. Foto: hosein charbaghi/Unsplash