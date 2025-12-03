Cidade brasileira é conhecida como a “Capital dos Anões”

Assine
  • O motivo? Itabaianinha, que fica a cerca de 120 km da capital Aracaju, possui um número incomum de moradores com nanismo.
  • Vale ressaltar que nanismo é uma condição que atinge, em média, apenas 1 a cada 10 mil brasileiros.
  • O fenômeno está historicamente ligado ao povoado rural de Carretéis, uma comunidade pequena e isolada com pouca interação externa.
  • Nesses locais, eram comuns os casamentos consanguíneos (entre parentes, como primos), o que resultou em pouca variedade genética.
  • A situação ajudou a propagar uma linhagem com predisposição genética para o nanismo pituitário, especificamente a Deficiência Isolada do Hormônio (DIGH).
  • Pesquisas apontam que, no povoado, a condição chegou a afetar uma pessoa a cada 32 habitantes, índice muito acima da média mundial.
  • O nanismo apresenta características físicas específicas, como membros curtos, macrocefalia, mãos e pés pequenos, arqueamento das pernas e alterações na coluna e na mobilidade.
  • Pessoas com nanismo também podem ter problemas de curvatura na coluna vertebral, deslocamento da mandíbula para a frente e desalinhamento dos dentes.
  • Por conta do fenômeno incomum, Itabaianinha ganhou atenção nacional e internacional ao longo do século 20.
  • Sua fundação como cidade data de 19 de outubro de 1915, embora sua história remonte ao século 18, com a passagem de imigrantes de Itabaiana Grande (atual Itabaiana).
  • A cidade também é carinhosamente chamada de
  • Além da peculiaridade genética, Itabaianinha se destaca por sua forte tradição cultural e religiosa, celebrações festivas e economia baseada principalmente na agropecuária.
  • Além disso, a região possui um solo rico em argilas vermelhas e cinzentas, o que impulsiona a indústria cerâmica local.
  • Hoje em dia, a cidade tenta equilibrar sua história singular com iniciativas de desenvolvimento econômico e social, buscando não ser lembrada apenas pelo passado curioso.
  • O município possui uma área total de cerca de 501,794 km². Seu clima é classificado como Tropical, com uma altitude média de 223 metros.
  • O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Itabaianinha é de 0,556, o que é considerado baixo.
