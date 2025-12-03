Cidade do Japão cria lei que limita o uso de celular a 2 horas por dia

Assine
    Toyoake, um subúrbio industrial com aproximadamente 68 mil moradores, aprovou uma lei que limita o uso máximo de dispositivos digitais por duas horas diárias. Foto: Wikimedia Commons/Tomio344456
    A proposta foi apresentada pelo prefeito Masafumi Kouki e aprovada pela Assembleia Municipal por 12 votos a 7. Foto: Pexels/Mike The Fabrica
    O limite estabelecido nÃ£o inclui o tempo gasto no trabalho ou nas atividades escolares. Foto: Pexels/Pixabay
    A nova regra entrou em vigor no dia 1º de outubro. Foto: Colton Jones/Unsplash
    Um detalhe importante é que, apesar da aprovação oficial, a nova lei é majoritariamente simbólica. Foto: Imagem Freepik
    Isso porque as autoridades locais informaram que nÃ£o haverÃ¡ monitoramento ou puniÃ§Ãµes para quem ultrapassar as duas horas diÃ¡rias recomendadas. Foto: mailtotobi/Pixabay
    A expectativa é que, em um país onde as normas sociais costumam exercer grande influência, as diretrizes sejam seguidas de forma voluntária. Foto: Moritz/Pixabay
    Apesar das boas intenções, a decisão gerou controvérsias. Muitos cidadãos consideraram a lei uma intromissão do governo na vida privada. Foto: Jason Goh/Pixabay
    A prefeitura chegou a receber centenas de mensagens e ligações em forma de protesto. Foto: Michal Vrba/Unsplash
    Até mesmo uma petição online pedindo a revogação da medida começou a circular pelas redes sociais. Foto: Freepik
    O prefeito, por sua vez, afirmou nÃ£o se abalar com as reclamaÃ§Ãµes: "NÃ£o me importo nem um pouco em enfrentar crÃ­ticas. SÃ³ quero que as famÃ­lias tenham mais tempo para se comunicar e que mais pessoas durmam mais." Foto: Michal Ron Gavish/Unsplash
    Toyoake é uma pequena cidade localizada na província de Aichi, na região central do Japão, próxima à metrópole de Nagoia. Foto: Wikimedia Commons/Asturio Cantabrio
    Com uma área total de cerca de 23 km², recebeu o estatuto de cidade apenas em 1º de agosto de 1972. Foto: Wikimedia Commons/Tomio344456
    Apesar do desenvolvimento urbano, Toyoake mantém um ambiente tranquilo, com bairros bem planejados e áreas verdes. Foto: Wikimedia Commons/Tomio344456
    A cidade também é conhecida por seus esforços em políticas públicas voltadas ao bem-estar dos cidadãos, como projetos de sustentabilidade e educação. Foto: Wikimedia Commons/Tomio344456
