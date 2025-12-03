Entretenimento
Doha fascina visitantes com arquitetura inovadora, história milenar e baía deslumbrante
A cidade combina luxo e tradição, com souks movimentados, mesquitas elegantes e uma beleza que une natureza com uma arquitetura moderna e inovadora. Foto: Pixabay
Os passeios de barco em Doha acontecem na Baía de Doha, oferecendo vistas deslumbrantes do skyline moderno e do mar azul-turquesa. Feitos em tradicionais dhows de madeira, são uma das experiências mais encantadoras e fotogênicas da cidade. Veja atrativos da cidade. Foto: Pixabay
Os estádios integram a lista de construções surpreendentes que atraem o olhar do visitante. Um dos pontos mais badalados fica ao lado do estádio Khalifa: a Aspire Tower, chamada de Torch (Tocha). Foto: Jaseem Hamza - wikimedia commons
A "Tocha" é um hotel 5 estrelas, de 318 metros de altura, que oferece a melhor vista panorâmica de Doha. Foto: Mônica de Sá/ Divulgação
O City Centre Mall, ao lado da Tocha, também é curioso por possuir um teto que simula um céu em dia claro. Olhar para cima e ver as nuvens no azul de um céu pintado é uma das atrações do passeio pelo belo centro comercial. Foto: Mônica de Sá/ Divulgação
Centro de Convenções do Qatar - O espaço, com teatros e salas de conferências, tem uma fachada em forma de sidra, uma árvore do deserto. Foto: Divulgação Site QNCC
Tornado Tower - O edifício de 200 metros de altura, com 52 andares, em forma de ampulheta tem escritórios, restaurantes e uma academia. Foto:
Burj Doha - O arranha-céu de 238 metros na West Bay tem 46 andares acima do solo e três abaixo (atrás, à esquerda, o "Tornado"). O arquiteto Jean Nouvel disse que o projetou como símbolo de virilidade. Tem elementos da arquitetura islâmica e proteção contra o calor. Foto: Mônica de Sá/ Divulgação
Para muitos, a arquitetura do Burj Doha lembra uma baleia narval ("unicórnio do mar"), por causa da ponta comprida no alto do prédio, similar ao dente externo do animal (que parece um chifre) Foto: Kristin Laidre - domínio público
O edifício fica na West Bay, região repleta de torres exóticas, concentradas à beira do espelho d'água. Um cenário belo de dia e à noite, quando ganha iluminação especial. Foto: Thameur Belghith - wikimedia commons
Forte de Al Zubara - A grande fortaleza, com três torres circulares e uma torre retangular, fica na cidade desértica homônima, a 105 km da capital. O forte foi construído em 1938 para funcionar como posto de vigilância e agora é um museu, patrimônio mundial da Unesco. Foto: Wikimedia Commons
Torres Barzan - Erguidas no fim do século XIX, elas têm 16 metros de altura e ficam a 15 km de Doha. Foram criadas para vigiar o vale que acumulava a água da chuva e para observar a Lua, permitindo identiificar o início do Ramadã (mês sagrado do Islã, reservado ao jejum) Foto: takwing.kwong - wikipedia commons
Forte de Al Wajbah - Construído no fim do século XVIII, foi local de grandes batalhas entre o povo local e os invasores otomanos. A 15 km de Doha, o forte tem quatro torres. Ali são realizadas exposições de armas e sobre a história do Qatar. Foto: Wikimedia Commons
Biblioteca Nacional do Qatar - Com mais de 1 milhão de livros, além de coleções digitais, o espaço também chama atenção pela arquitetura. Fica na Education City e oferece atrações com entrada gratuita, como exposições de arte e espetáculos musicais. Foto: instagram/@qatarnationallibrary
Museu Nacional do Qatar - O museu se assemelha a uma rosa do deserto, sendo formada por milhares de grãos de areia cristalizada. Tem uma estética futurista e foi construída onde era o antigo Palácio Real do Qatar. Foto: www.qm.org.qa
Souq Waqif - O grande ponto turístico de Doha é o Souq Waqif (mercado). Um pequeno bairro que vende souvenirs e roupas, além de contar com ótimos restaurantes, como o da foto. Foto: Diego Delso - wikimedia commons
Instalação de arte The Miraculous Journey - A obra de arte em frente ao Sidra Medical and Research, traduzida como A Viagem Milagrosa, consiste em 14 esculturas de bronze, de 5 a 11 metros de altura, que representam a trajetória do ser humano desde a concepção até o nascimento. Foto: www.qm.org.qa
Torres de Pombos - Uma das atrações mais inusitadas do país. Localizadas ao lado da mesquita de Katara, em Doha, as torres foram projetadas para coletar os excrementos dos pombos, usados como fertilizantes pelos agricultores. Foto: Wikimedia Commons