Melão-de-São-Caetano: história milenar de uso medicinal ainda pouco explorada no Brasil

  • Originário das regiões tropicais e subtropicais da Ásia, este fruto foi domesticado na Índia, de onde se espalhou para outras partes do continente. Na sequência, ele apareceu também na África e nas Américas, com seu formato único.
    Originário das regiões tropicais e subtropicais da Ásia, este fruto foi domesticado na Índia, de onde se espalhou para outras partes do continente. Na sequência, ele apareceu também na África e nas Américas, com seu formato único. Foto: Flickr Francisco Alba
  • O nome Melão-de-São-Caetano deriva da devoção a São Caetano, padroeiro de uma capela onde a planta era cultivada, e da semelhança do fruto com um melão comum.
    O nome Melão-de-São-Caetano deriva da devoção a São Caetano, padroeiro de uma capela onde a planta era cultivada, e da semelhança do fruto com um melão comum. Foto: Flickr ADILSON LOPES GARCIA
  • Um dos aspectos em que este fruto se destaca é na medicina tradicional. Afinal, suas folhas e raízes ajudam no tratamento de diferentes condições, como problemas digestivos e infecções.
    Um dos aspectos em que este fruto se destaca é na medicina tradicional. Afinal, suas folhas e raízes ajudam no tratamento de diferentes condições, como problemas digestivos e infecções. Foto: Flickr Sebastiao Pereira-Nunes
  • O melão-de-São-Caetano chegou ao Brasil durante o período colonial, trazido por portugueses ou escravos africanos. Ele, então, se adaptou ao clima tropical e se consolidou em quintais e terrenos baldios.
    O melão-de-São-Caetano chegou ao Brasil durante o período colonial, trazido por portugueses ou escravos africanos. Ele, então, se adaptou ao clima tropical e se consolidou em quintais e terrenos baldios. Foto: Flickr Rodolfo Lapenta
  • Tradicionalmente, este tipo de melão é empregado para auxiliar no controle da diabetes, aliviar problemas digestivos, combater parasitas intestinais e até mesmo como agente anti-inflamatório.
    Tradicionalmente, este tipo de melão é empregado para auxiliar no controle da diabetes, aliviar problemas digestivos, combater parasitas intestinais e até mesmo como agente anti-inflamatório. Foto: Flickr Sebastiao Pereira-Nunes
  • A ciência moderna, por sua vez, identificou compostos bioativos com propriedades antidiabéticas, anti-inflamatórias, antibacterianas e até mesmo potencial antitumoral.
    A ciência moderna, por sua vez, identificou compostos bioativos com propriedades antidiabéticas, anti-inflamatórias, antibacterianas e até mesmo potencial antitumoral. Foto: Flickr Rone Charles M
  • Nele, há substâncias como a charantina, a vicina e o polipeptídeo-p, responsáveis por muitos dos efeitos benéficos da planta. Rico em vitaminas A e C, este fruto possui um perfil nutricional e terapêutico. 
    Nele, há substâncias como a charantina, a vicina e o polipeptídeo-p, responsáveis por muitos dos efeitos benéficos da planta. Rico em vitaminas A e C, este fruto possui um perfil nutricional e terapêutico.  Foto: Flickr Giuliano Guarin Cintra
  • Seus compostos antioxidantes ajudam a proteger o organismo contra danos causados pelos radicais livres e suas propriedades anti-inflamatórias podem auxiliar na redução de inflamações.
    Seus compostos antioxidantes ajudam a proteger o organismo contra danos causados pelos radicais livres e suas propriedades anti-inflamatórias podem auxiliar na redução de inflamações. Foto: Flickr Sidney Pacheco
  • O MelÃ£o-de-SÃ£o-Caetano tem sido utilizado para combater problemas digestivos e auxiliar no tratamento da prisÃ£o de ventre, devido Ã s suas propriedades laxativas e purgativas.
    O MelÃ£o-de-SÃ£o-Caetano tem sido utilizado para combater problemas digestivos e auxiliar no tratamento da prisÃ£o de ventre, devido Ã s suas propriedades laxativas e purgativas. Foto: Flickr Rone Charles
  • Ele possui um sabor intensamente amargo. Este gosto é sinal da presença de compostos bioativos potentes, uma estratégia evolutiva da planta para se proteger de predadores.
    Ele possui um sabor intensamente amargo. Este gosto é sinal da presença de compostos bioativos potentes, uma estratégia evolutiva da planta para se proteger de predadores. Foto: Flickr hakanbozkir
  • Isso faz com que a percepção popular ache que a planta medicinal seja venenosa, algo que não existe na verdade. Entretanto, seu uso requer cuidado para utilizar a dosagem correta e conhecimento sobre as contraindicações.
    Isso faz com que a percepção popular ache que a planta medicinal seja venenosa, algo que não existe na verdade. Entretanto, seu uso requer cuidado para utilizar a dosagem correta e conhecimento sobre as contraindicações. Foto: Flickr Forest and Kim Starr
  • Este tipo de melão possui algumas contraindicações importantes. É crucial evitar o uso em grávidas, lactantes, crianças e pessoas com hipoglicemia, além de ser recomendado cuidado ao combinar com medicamentos para diabetes e anticoagulantes.
    Este tipo de melão possui algumas contraindicações importantes. É crucial evitar o uso em grávidas, lactantes, crianças e pessoas com hipoglicemia, além de ser recomendado cuidado ao combinar com medicamentos para diabetes e anticoagulantes. Foto: Flickr Forest and Kim Starr
  • Por isso, é aconselhado consumir o melão-de-São-Caetano somente sob a recomendação de um médico ou de um especialista no uso de plantas medicinais.
    Por isso, é aconselhado consumir o melão-de-São-Caetano somente sob a recomendação de um médico ou de um especialista no uso de plantas medicinais. Foto: Flickr Bobbruxelles
  • Esse fruto tem um potencial agrícola incrível, pois apresenta adaptabilidade, resistência a pragas e baixa exigência de insumos.
    Esse fruto tem um potencial agrícola incrível, pois apresenta adaptabilidade, resistência a pragas e baixa exigência de insumos. Foto: Flickr Forest and Kim Starr
  • Uma planta medicinal também indicada para complementar o tratamento de alguns problemas de pele, como picada de inseto, feridas ou eczema, que é uma inflamação na pele
    Uma planta medicinal também indicada para complementar o tratamento de alguns problemas de pele, como picada de inseto, feridas ou eczema, que é uma inflamação na pele Foto: Flickr Delio Garcia
  • AlÃ©m disso, esta planta Ã© rica em diversas saponinas, incluindo momordicina, momordin, momordicosÃ­deo, karavilagenina, karavilosÃ­deo e kuguacina, todas elas contribuindo para suas propriedades curativas.
    AlÃ©m disso, esta planta Ã© rica em diversas saponinas, incluindo momordicina, momordin, momordicosÃ­deo, karavilagenina, karavilosÃ­deo e kuguacina, todas elas contribuindo para suas propriedades curativas. Foto: Flickr Gero
  • O melão-de-São-Caetano possui um fruto amarelo quando maduro que mede aproximadamente 15 cm de comprimento, parecido com um pequeno melão de textura espinhosa
    O melão-de-São-Caetano possui um fruto amarelo quando maduro que mede aproximadamente 15 cm de comprimento, parecido com um pequeno melão de textura espinhosa Foto: Flickr LTR Farm
  • Seu fruto se abre em três válvulas e no seu interior existem sementes achatadas vermelhas envolvidas por uma polpa doce e comestível. As demais partes do fruto possuem um sabor mais amargo.
    Seu fruto se abre em três válvulas e no seu interior existem sementes achatadas vermelhas envolvidas por uma polpa doce e comestível. As demais partes do fruto possuem um sabor mais amargo. Foto: Flickr Delio Garcia
  • Não há uma região específica no Brasil onde ele seja mais abundante, pois sua adaptabilidade permite que cresça em diversos ambientes. É comum em pomares, hortas, cafezais, terrenos baldios, cercas e alambrados.
    Não há uma região específica no Brasil onde ele seja mais abundante, pois sua adaptabilidade permite que cresça em diversos ambientes. É comum em pomares, hortas, cafezais, terrenos baldios, cercas e alambrados. Foto: Reprodução de vídeo EPTV
  • As folhas dessa planta podem ser usadas para preparar chás e compressas, por exemplo, ou ainda encontrada na forma de cápsulas.
    As folhas dessa planta podem ser usadas para preparar chás e compressas, por exemplo, ou ainda encontrada na forma de cápsulas. Foto: Reprodução de vídeo EPTV
  • Ã? tambÃ©m geralmente encontrado em feiras locais e mercados municipais, tem um sabor amargo e pode ser usado em receitas, como suco, refogados e saladas.
    Ã? tambÃ©m geralmente encontrado em feiras locais e mercados municipais, tem um sabor amargo e pode ser usado em receitas, como suco, refogados e saladas. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo EPTV
