Mortadela: o sabor popular que atravessa séculos

  Veja nesta galeria dados sobre a sua origem, produção, composição. Curiosidades sobre esse embutido que é apreciado por muitos.
    Veja nesta galeria dados sobre a sua origem, produção, composição. Curiosidades sobre esse embutido que é apreciado por muitos. Foto: Jeremy Keith wikimedia commons
  • A mortadela é um embutido feito de carne de porco, especiarias e gordura, finamente moídos, emulsionados e cozidos. Tem textura macia e sabor suave e condimentado.
    A mortadela é um embutido feito de carne de porco, especiarias e gordura, finamente moídos, emulsionados e cozidos. Tem textura macia e sabor suave e condimentado. Foto: E4024 wikimedia commons
  • O nome
    O nome "mortadela" vem do latim mortarium (almofariz), usado para triturar a carne, ou de "myrtatum," relacionado ao uso de mirto como tempero na antiguidade. Foto: JJ Georges - wikimedia commons
  • A mortadela tem origem na cidade de Bolonha, Itália, onde é um símbolo gastronômico protegido pelo selo de Indicação Geográfica Protegida.
    A mortadela tem origem na cidade de Bolonha, Itália, onde é um símbolo gastronômico protegido pelo selo de Indicação Geográfica Protegida. Foto: Steffen Brinkmann/Wikimédia Commons
  • Registros mostram que a mortadela já era consumida no Império Romano, mas foi em Bolonha, na Idade Média, que ganhou a forma conhecida hoje.
    Registros mostram que a mortadela já era consumida no Império Romano, mas foi em Bolonha, na Idade Média, que ganhou a forma conhecida hoje. Foto: Stefano Brush Parisi - wikimedia commons
  • Muitos festivais celebram a mortadela, como o
    Muitos festivais celebram a mortadela, como o "MortadellaBò," realizado anualmente em Bolonha, Itália, destacando sua qualidade. Outros também são feitos ao redor do mundo, tendo a mortadela como carro-chefe. Foto: Romerito Pontes wikimedia commons
  • Algumas versões incorporam pimenta calabresa e outras especiarias para um sabor mais forte, atendendo a preferências regionais.
    Algumas versões incorporam pimenta calabresa e outras especiarias para um sabor mais forte, atendendo a preferências regionais. Foto: Adrião wikimedia commons
  • Além de recheios de sanduíches, a mortadela é usada em tortas, pastéis, saladas e até como cobertura de pizzas.
    Além de recheios de sanduíches, a mortadela é usada em tortas, pastéis, saladas e até como cobertura de pizzas. Foto: YANDSHOUDAITYW 0286 - wikimedia commons
  • Com a demanda por alimentos vegetais, existem alternativas veganas feitas à base de proteínas vegetais como soja, ervilha e trigo.
    Com a demanda por alimentos vegetais, existem alternativas veganas feitas à base de proteínas vegetais como soja, ervilha e trigo. Foto: Youtube/ RANGO
  • Em algumas regiões, pequenas fábricas artesanais de mortadela são fonte importante de renda e turismo gastronômico.
    Em algumas regiões, pequenas fábricas artesanais de mortadela são fonte importante de renda e turismo gastronômico. Foto: Ian Alexander - wikimedia commons
  • Na Europa, produtos como a mortadela têm padrões rigorosos, assegurando o uso de carnes selecionadas e processos controlados.
    Na Europa, produtos como a mortadela têm padrões rigorosos, assegurando o uso de carnes selecionadas e processos controlados. Foto:
  • Entre os fabricantes de mortadela reconhecidos estão empresas italianas como Negroni, Beretta e Felsineo, famosas pela qualidade.
    Entre os fabricantes de mortadela reconhecidos estão empresas italianas como Negroni, Beretta e Felsineo, famosas pela qualidade. Foto: Divulgação
  • A mortadela foi trazida por imigrantes italianos e rapidamente incorporada na culinÃ¡ria brasileira devido ao seu custo-benefÃ­cio.
    A mortadela foi trazida por imigrantes italianos e rapidamente incorporada na culinÃ¡ria brasileira devido ao seu custo-benefÃ­cio. Foto: Youtube/ RANGO
  • Nos últimos anos, pequenas produções de mortadela artesanal têm buscado agregar valor ao produto com ingredientes regionais e processos tradicionais.
    Nos últimos anos, pequenas produções de mortadela artesanal têm buscado agregar valor ao produto com ingredientes regionais e processos tradicionais. Foto: Ramagliolo9 wikimedia commons
  • Produtores modernos têm investido em embalagens ecológicas e carnes de origem sustentável para reduzir o impacto ambiental.
    Produtores modernos têm investido em embalagens ecológicas e carnes de origem sustentável para reduzir o impacto ambiental. Foto: Dion Hinchcliffe wikimedia commons
  • A mortadela combina bem com vinhos tintos leves, cervejas artesanais e até espumantes, que equilibram o sabor gorduroso do embutido.
    A mortadela combina bem com vinhos tintos leves, cervejas artesanais e até espumantes, que equilibram o sabor gorduroso do embutido. Foto: Wolfgang Claussen/Pixabay
  • Em pratos tradicionais da ItÃ¡lia, a mortadela Ã© usada para rechear massas como tortellini ou para criar pastas cremosas.
    Em pratos tradicionais da ItÃ¡lia, a mortadela Ã© usada para rechear massas como tortellini ou para criar pastas cremosas. Foto:
  • Embora não seja considerada saudável, existem versões com menos sal e gordura para atender dietas com restrições calóricas. A mortadela é comparável ao bologna americano, embora este seja geralmente mais simples em sabor e qualidade.
    Embora não seja considerada saudável, existem versões com menos sal e gordura para atender dietas com restrições calóricas. A mortadela é comparável ao bologna americano, embora este seja geralmente mais simples em sabor e qualidade. Foto:
  • No Brasil, grandes marcas como Sadia e Perdigão popularizaram a mortadela em mercados com preços acessíveis.
    No Brasil, grandes marcas como Sadia e Perdigão popularizaram a mortadela em mercados com preços acessíveis. Foto: Divulgação
  • Países como Itália e Brasil são grandes exportadores de mortadela para mercados como Estados Unidos e Japão, onde o consumo cresce.
    Países como Itália e Brasil são grandes exportadores de mortadela para mercados como Estados Unidos e Japão, onde o consumo cresce. Foto: Divulgação Beretta
  • Nutricionistas recomendam consumo moderado e alertam para a necessidade de optar por produtos de maior qualidade e menor teor de conservantes.
    Nutricionistas recomendam consumo moderado e alertam para a necessidade de optar por produtos de maior qualidade e menor teor de conservantes. Foto: ildirettore wikimedia commons
