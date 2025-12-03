Artes
Mais de um para produzir e patrimônio da Unesco: conheça técnica milenar chinesa para fabricar maior papel do mundo
Um desses feitos é o maior papel do mundo, conhecido como Papel Xuan, uma obra-prima de manufatura artesanal com uma tradição milenar. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
As técnicas empregadas para a produção deste papel são tão complexas que já foram até reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Ele Ã© fabricado principalmente pela China Xuan Paper Co., empresa fundada em 1954 e responsÃ¡vel por cerca de 80% do papel Xuan usado no mundo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A produção é realizada em Wuxi, cidade na província de Jiangsu, próxima a Xangai, no leste da China. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O processo de fabricação do papel demanda mais de um ano. Algumas folhas já chegaram a ser vendidas por até US$ 60 mil em leilões. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Por conta das suas fibras longas, a palha de arroz é a principal matéria-prima do Papel Xuan. Elas conferem resistência e flexibilidade à folha. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Os trabalhadores iniciam a jornada ainda de madrugada, amarrando, limpando e fervendo toneladas de palha em grandes caldeirões durante horas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Cada caldeirão é capaz de comportar até cerca de 5 mil quilos de palha por vez. Depois de fervido, o material é carregado em cestos de 50 quilos montanha acima. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/YouTube
Lá, a palha é exposta ao sol e à chuva por cerca de um ano inteiro para purificar as fibras naturalmente. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Após a maturação, a palha é triturada e misturada com polpa de casca e suco de videira de kiwi selvagem (usado como adesivo natural) em proporções precisas, formando a polpa. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A fabricação das folhas ocorre em uma sala de mais de 11 metros de comprimento, onde a polpa é distribuída manualmente na água, com a ajuda de varas de bambu, até formar uma superfície uniforme. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Em seguida, a folha passa por prensagem com vigas de aço pesadas para retirar água e estabilizar sua estrutura. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A etapa mais delicada é a separação das folhas, feita manualmente com extrema cautela para evitar rasgos, o que transformaria a obra-prima em perda total. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A secagem final ocorre em uma grande parede de ferro aquecida, seguida de uma inspeção rigorosa. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Devido aos padrões de qualidade altíssimos, menos de um terço da produção é aprovada. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
As folhas aprovadas são cortadas com facas extremamente afiadas, contadas com atenção e embaladas com selos de autenticidade antes de seguir para artistas, colecionadores e instituições. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O valor elevado do Papel Xuan reflete a combinação de raridade, o trabalho intensivo que envolve um ano de espera, o risco de perda, o esforço físico e o reconhecimento cultural. Foto: Reproduc?a?o/YouTube