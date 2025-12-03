Entretenimento
47 anos de Nelly Furtado: sucessos e pausa na carreira
Na publicação, a artista explicou que a pausa é por tempo indeterminado, motivada pelo desejo de se dedicar a outros projetos que considera adequados para a fase atual da vida. Foto: Reprodução instagram
Ainda comentou que não poderia estar mais feliz por suas músicas serem descobertas e ouvidas por novas gerações. Foto: Reprodução Instagram /@nellyfurtado
A pausa acontece exatamente 25 anos após o lançamento do seu primeiro álbum, “Whoa, Nelly!”, em 2000. A seguir, conheça a trajetória da cantora. Foto: Reprodução Instagram /@nellyfurtado
Nascida em 1978 no Canadá, filha de pais imigrantes portugueses dos Açores, ainda na adolescência demonstrou interesse artístico e, no fim dos anos 1990, se mudou para Toronto para se dedicar à carreira musical. Foto: Divulgação
O seu álbum de estreia, “Whoa, Nelly!”, trouxe os singles de sucesso “I'm Like a Bird”, que rendeu a ela um Grammy de Melhor Performance Pop Vocal Feminina, e “Turn Off the Light”. Foto: Divulgação
Em 2003, lançou o álbum “Folklore”, no qual incorporou influências de seu legado cultural português e diversificou seu estilo musical. Foto: Divulgação
Seu maior sucesso comercial veio com o álbum “Loose”, de 2006, que vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo todo. Esse disco rendeu vários singles de destaque, incluindo “Maneater”, “Say It Right” e “All Good Things (Come to an End)”. Foto: Reprodução Instagram
Depois, ela lançou o álbum totalmente em espanhol, “Mi Plan”, em 2009. Foto: Divulgação
Seu quinto álbum de estúdio foi “The Spirit Indestructible”, lançado em 2012, que contou com as músicas “Big Hoops” e “Waiting for the Night”. Foto: Divulgação
“The Ride”, seu sexto álbum de estúdio, foi lançado em 2017. Foto: Wikimedia Commons / Miho
Depois de um intervalo, em 2024, ela lançou “7”, seu sétimo álbum de estúdio. Foto: Wikimedia Commons / Mathias Reichel
Nelly já vendeu mais de 35 milhões de álbuns no mundo e é uma das artistas canadenses de maior sucesso. Foto: Wikimedia Commons / Tabercil
Nelly foi indicada sete vezes ao Grammy, com uma vitória na categoria Melhor Performance Pop Vocal Feminina com “I'm Like a Bird”. Foto: Reprodução Instagram /@nellyfurtado
Ela também tem uma indicação e uma vitória no Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Vocal Pop Feminino pelo álbum “Mi Plan”. Foto: Reprodução Instagram /@nellyfurtado
Ela recebeu uma estrela na Calçada da Fama do Canadá e, em 2014, foi condecorada com a Ordem do Infante D. Henrique por Aníbal Cavaco Silva, então presidente de Portugal. Foto: Wikimedia Commons / Mathias Reichel
No Brasil, a editora que representa Nelly Furtado entrou em contato com os responsáveis pela música “Lovezinho”, que viralizou na internet, para negociar direitos autorais devido ao uso da melodia de “Say It Right” sem crédito. Como não houve acordo, a música foi removida das plataformas. A cantora, porém, dançou a coreografia nas suas redes sociais. Foto: Reprodução redes sociais
Nelly é mãe de três filhos. A filha mais velha se chama Nevis Gahunia, nascida em 2003, fruto de sua relação com o compositor Jasper Gahunia. Sua segunda filha nasceu em 2018 e o terceiro filho em 2019, fruto do relacionamento com o rapper norte-americano Jerry. Foto: Reprodução Instagram /@nellyfurtado