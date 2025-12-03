Estilo de Vida
Gavião Peixoto: o que faz a cidade liderar o ranking de qualidade de vida no Brasil
Com pouco menos de 5 mil habitantes, Gavião Peixoto conquistou uma pontuação de 73,6 em uma escala de 0 a 100. Foto: Reprodução de Vídeo EPTV
Em contraste, cidades da Amazônia Legal, como Uiramutã (RR), aparecem no fim do ranking, com apenas 37,59 pontos. Foto: - Reprodução de Youtube Canal Férias Constante
O top 5 do ranking foi dominado por municípios paulistas: Gabriel Monteiro (2º lugar, com 71,29 pontos), Jundiaí (3º; 70,70), Águas de São Pedro (4º; 70,51) e Cândido Rodrigues (5º; 70,26). Foto: Divulgação
A pesquisa leva em consideração 57 indicadores sociais e ambientais e contou com a participação de 5.570 municípios brasileiros. Conheça mais sobre Gavião Peixoto! Foto: Divulgação
A cidade de Gavião Peixoto fica localizada a 300 km de São Paulo, entre São Carlos e Araraquara. Foto: Divulgação
O município foi emancipado em 1995, quando surgiu como assentamento agrícola. Antes, era um distrito de Araraquara. Foto: - Reprodução de Vídeo EPTV
A cidade ganhou destaque após a instalação de uma unidade da Embraer em 2001, que recebeu R$ 340 milhões em investimentos e gerou cerca de 3 mil empregos. Foto: Divulgação
Hoje, Gavião Peixoto oferece saúde e educação exemplares, e conta com uma baixíssima evasão escolar (98,7% das crianças matriculadas). Foto: Divulgação
Outro ponto forte da cidade é que, apesar de pequena, ela possui diversas especialidades médicas e facilidade no agendamento de consultas. Foto: Divulgação
Apesar de não ter maternidade, todo o acompanhamento pré-natal é garantido, com suporte em cidades vizinhas quando necessário. Foto: Divulgação
Além da infraestrutura, a cidade atrai moradores pelo sossego, acolhimento e lazer, como o Parque Ecológico, cartão-postal local. Foto: Divulgação
A qualidade de vida tem atraído novos moradores, que têm trocado de cidade na intenção de buscar de melhores condições para criar os filhos. Foto: Divulgação
A economia, impulsionada pela agricultura (cana e laranja) e pela Embraer, reflete um alto PIB per capita (R$ 244.615,79 em 2021). Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Eventos culturais e shows de grande porte tem movimentado se tornado cada vez mais comuns na cidade. Foto: Divulgação
Alguns comércios locais como o da "Bel da Coxinha" e o salão do cabeleireiro Mário Sérgio viraram pontos de convívio entre os moradores. Foto: Reprodução de Vídeo EPTV
"NÃ£o trocaria GaviÃ£o por outra cidade, o que me segura Ã© o povo acolhedor, as amizades, e torÃ§o para que a cidade sÃ³ cresÃ§a. Morar e trabalhar aqui Ã© muito bomâ?, declarou o cabeleireiro ao g1. Foto: ReproduÃ§Ã£o de VÃdeo EPTV
“O lugar é bem calmo e tranquilo, bem diferente das cidades grandes. A cidade boa é para se viver, tem o parque que é muito bom, é uma delícia ir lá”, contou outra moradora. Foto: Reprodução de Vídeo EPTV
Muitos moradores relatam que não trocariam Gavião por outra cidade, destacando as boas oportunidades de trabalho e o ambiente acolhedor como os principais atrativos para se viver bem. Foto: Reprodução de Vídeo EPTV
Uma curiosidade sobre Gavião Peixoto é que a cidade recebeu imigrantes fugidos da Revolução Russa de 1917 – vestígios ainda existem em um cemitério com inscrições em russo. Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto
