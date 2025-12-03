Animais
Saruê: animal é um surpreendente aliado do ecossistema urbano brasileiro
Apesar da aparência incomum e da fama equivocada de animal agressivo ou perigoso, o saruê cumpre um papel ecológico importante, especialmente nas cidades, onde atua como aliado no equilíbrio ambiental. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
Sua presença, que se intensificou à medida que os centros urbanos avançaram sobre áreas naturais, fez do animal um símbolo da adaptação da fauna brasileira às transformações impostas pelo homem. Foto: Reprodução Flickr Marcio Machado
Do ponto de vista biológico, o saruê pertence ao grupo dos marsupiais, o mesmo das cuícas e dos cangurus, caracterizados pela bolsa abdominal das fêmeas, onde os filhotes completam parte do desenvolvimento. Foto: Divulgação
Ele possui pelagem acinzentada, focinho alongado, olhos escuros e cauda preênsil, semelhante a um fio grosso e sem pelos, usada para auxiliar na locomoção entre galhos e superfícies estreitas. O saruê mede, em geral, entre 35 e 50 centímetros, Foto: Reprodção do Instagram @samyapalmeira.advogada
Onívoro por natureza, o saruê come praticamente de tudo: frutas, insetos, pequenos vertebrados, ovos e restos de comida deixados pelos humanos. Essa dieta variada explica em parte sua capacidade de ocupar ambientes tão distintos, da mata fechada aos quintais domésticos. Foto: Reprodução Flickr Beth Coe Maeda
A expansão do saruê nas cidades brasileiras está ligada tanto à perda de habitat quanto à abundância de recursos oferecidos involuntariamente pelos humanos. Foto: Divulgação
O animal se beneficia do calor das construções, da oferta constante de alimentos nos lixos, hortas e fruteiras domésticas e da ausência de predadores naturais. Foto: Reprodução Flickr Ciete Silverio
Embora muitas vezes seja visto como um incômodo, o saruê costuma ser discreto, noturno e pouco agressivo, atacando apenas quando acuado, situação que ele tenta evitar. Foto: Reprodução Flickr silene andrade
Na maior parte das vezes, diante de uma ameaça, o animal prefere se afastar ou até fingir-se de morto, comportamento conhecido como tanatose, típico de alguns marsupiais. Foto: Reprodução CBMDF
A importância do saruê para o equilíbrio ecológico nas cidades é frequentemente subestimada. Foto: Reprodução Flickr silene andrade
Ele atua como controlador natural de pragas urbanas, consumindo baratas, escorpiões, carrapatos, ratos e até animais peçonhentos que representam risco direto à saúde humana. Foto: - Reprodução Flickr Ronivan Sousa
Essa função faz dele um aliado involuntário dos moradores, ajudando a reduzir populações que se proliferariam rapidamente sem predadores naturais. Foto: Divulgação
Além disso, ao se alimentar de frutas, o saruê contribui para a dispersão de sementes, beneficiando a vegetação urbana e áreas verdes remanescentes. Foto: Reprodução Flickr Douglaslotufo
A convivência entre humanos e saruês, no entanto, exige informação e cautela. Embora traga benefícios, ele ainda é um animal silvestre e não deve ser alimentado ou encurralado. Foto: Divulgação
Em caso de entrada acidental em residências, a orientação de biólogos e órgãos ambientais é não tentar capturá-lo e, sempre que possível, abrir caminhos para que ele saia sozinho. Foto: - Reprodução CBMDF
Quando necessário, o resgate deve ser feito por equipes especializadas, pois o manejo inadequado pode causar estresse ao animal ou acidentes. Foto: Reprodução CBMDF
A ciência e ações educativas têm mostrado que, apesar do semblante peculiar e do cheiro característico que exalam quando estressados, os saruês são pacíficos e fundamentais para as dinâmicas ambientais tanto nas cidades quanto nas áreas rurais. Foto: Reprodção do Instagram @samyapalmeira.advogada