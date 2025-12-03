Entretenimento
Leonardo DiCaprio admite que não curte ficção científica: só um filme escapou
Ele declarou: "Tenho uma certa aversão porque é difícil envolver-se emocionalmente em mundos muito distantes do nosso". Foto: flickr Christopher William Adach
Lançado em 2010, “A Origem” é um thriller de ficção científica e ação que acompanha Dom Cobb (interpretado por DiCaprio). Ele é um ladrão especializado em invadir a mente de pessoas. Sua missão consiste em inserir uma ideia por meio dos sonhos. Foto: Divulgação
Nascido em 11 de novembro de 1974, em Los Angeles, DiCaprio ganhou um Oscar de Melhor Ator por sua atuação no filme "O Regresso" e, com papéis marcantes e parcerias com grandes diretores, se tornou um dos artistas mais influentes de Hollywood. Foto: Divulgação
Embora não esteja entre os gêneros preferidos de DiCaprio, a ficção científica mantém grande popularidade e prestígio junto à crítica. Em maio de 2025, o jornal The Times publicou uma pesquisa que apontou os 10 melhores filmes do gênero. Confira quais são a seguir: Foto: Divulgação
“Primer” (2004): dirigido e estrelado por Shane Carruth ao lado de David Sullivan, se tornou um clássico cult devido à abordagem realista e técnica de conceitos científicos complexos. O filme venceu prêmios importantes no Festival de Sundance, como o "Grand Jury Prize", e recebeu reconhecimento em diversos festivais independentes. Foto: Divulgação
A trama acompanha quatro amigos empreendedores que criam uma invenção revolucionária e enfrentam desafios para definir a autoria do dispositivo capaz de manipular o tempo, além de sofrer as consequências inesperadas dessa descoberta. Foto: Divulgação
“A Chegada” (2016): dirigido por Denis Villeneuve e protagonizado por Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker, recebeu indicação a várias categorias no Oscars, incluindo Melhor Filme e Direção, e ganhou o prêmio de Melhor Edição de Som. Também conquistou prêmios no BAFTA e no Writers Guild of America. Foto: Divulgação
A narrativa coloca a linguista Louise Banks no centro de uma missão crucial para estabelecer comunicação com visitantes extraterrestres. A trama explora temas profundos como linguagem, tempo e a natureza da humanidade, abordando se os alienígenas representam uma ameaça ou uma oportunidade para a Terra. Foto: Divulgação
“De Volta para o Futuro” (1985): dirigido por Robert Zemeckis e estrelado por Michael J. Fox e Christopher Lloyd, se tornou um dos maiores sucessos da década e ganhou o Oscar de Melhor Edição de Som. Foto: Divulgação
O filme mistura aventura, comédia e ficção científica e mostra Marty McFly viajando no tempo para 1955 com a máquina criada pelo excêntrico Dr. Brown. Para garantir sua própria existência, Marty precisa assegurar que seus pais se apaixonem, e enfrenta situações engraçadas e perigosas no processo. Foto: Divulgação
“Feitiço do Tempo” (1993): dirigido por Harold Ramis e protagonizado por Bill Murray e Andie MacDowell, é uma comédia premiada que conquistou o público e a crítica por sua originalidade. Foto: Divulgação
A história apresenta um repórter preso repetidamente no mesmo dia que precisa reavaliar suas escolhas e atitudes para encontrar um novo caminho na vida. Venceu o BAFTA de Melhor Roteiro Original. Foto: Divulgação
“Invasores de Corpos” (1978): remake dirigido por Philip Kaufman, com Donald Sutherland, Brooke Adams e Leonard Nimoy, se tornou referência no gênero de terror e ficção científica. Foto: Divulgação
O filme mostra uma cidade onde habitantes percebem que pessoas sÃ£o substituÃdas por rÃ©plicas sem emoÃ§Ãµes, apÃ³s o crescimento de vagens misteriosas originadas por sementes caÃdas do espaÃ§o, o que resulta em uma ameaÃ§a silenciosa e aterrorizante. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
“2001: Uma Odisseia no Espaço” (1968): dirigido por Stanley Kubrick e estrelado por Keir Dullea e Gary Lockwood, é considerado uma obra-prima. Baseado na história de Arthur C. Clarke, o filme foi indicado a 4 Oscars e venceu na categoria de Melhores Efeitos Visuais. Foto: reprodução
Explora a evolução humana, inteligência artificial e os mistérios do espaço, e acompanha a descoberta de um artefato misterioso na Lua que leva a uma jornada entre o humano e o desconhecido, enquanto a inteligência artificial HAL 9000 desempenha papel crucial. Foto: Divulgação
“Blade Runner” (1982): dirigido por Ridley Scott e inspirado na obra de Philip K. Dick, com Harrison Ford, Rutger Hauer e Sean Young, se tornou um clássico do cinema distópico. Teve duas indicações ao Oscar e chegou a ganhar três BAFTAs. Foto: Divulgação
O filme acompanha Rick Deckard, caçador encarregado de eliminar replicantes, seres geneticamente criados, quase idênticos a humanos, em um futuro sombrio e decadente. Foto: Divulgação
“Star Wars - Uma Nova Esperança” (1977): dirigido por George Lucas e estrelado por Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher, iniciou uma das franquias mais icônicas do cinema. O filme venceu seis Oscars e teve dez indicações no total. Foto: Divulgação
A história acompanha Luke Skywalker que, junto a um cavaleiro Jedi, um piloto e seus companheiros, enfrenta o Império para salvar a galáxia e resgatar a Princesa Leia do vilão Darth Vader. Foto: Divulgação
“Matrix” (1999): dirigido por Lana e Lilly Wachowski, com Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss, ganhou quatro Oscars técnicos, incluindo Melhor Edição de Som e Efeitos Visuais. Foto: Divulgação
O filme acompanha Neo, um programador que descobre que sua realidade é uma simulação criada por máquinas e decide lutar para libertar a humanidade dessa ilusão. Foto: Divulgação
“Alien” (1979): dirigido por Ridley Scott e estrelado por Sigourney Weaver, Tom Skerritt e John Hurt, é um marco do cinema de terror e ficção científica. Foi indicado a dois Oscars e ganhou na categoria de Melhores Efeitos Visuais. Foto: Divulgação
O filme narra a história da tripulação de uma nave comercial que, ao investigar uma transmissão misteriosa, encontra uma forma de vida mortal que ameaça suas vidas no espaço profundo. Foto: Divulgação