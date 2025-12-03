Galeria
Embalagem do Toblerone ‘perdeu’ clássica imagem de montanha da Suiça; entenda
A alteração ocorre porque a Mondelez, proprietária da marca, decidiu transferir parte do processo produtivo para fora do território suíço. Foto: Ola Ivashenko Unsplash
A decisão esbarra diretamente na legislação Swissness Act, em vigor desde 2017. A norma estabelece critérios rigorosos para o uso de símbolos nacionais e da cruz suíça em produtos comercializados como suíços. Foto: Domínio público
Pelas regras, alimentos que se apresentam como fabricados na Suíça precisam ter ao menos 80% de suas matérias-primas provenientes do país. Além disso, o processamento principal deve ocorrer em solo suíço, excetuando ingredientes que não podem ser cultivados ali, como o cacau. Foto: Pixabay
Com a transferência de parte da produção para Bratislava, na Eslováquia, a icônica embalagem da Toblerone também passou por mudanças. O famoso desenho do Matterhorn, o pico alpino que se tornou parte da identidade visual da marca, foi substituído. Foto: Reprodução do Facebook Cultura GERAL
O novo rótulo traz uma tipografia reformulada, um logotipo próprio e a assinatura de Theodor Tobler, que criou a barra em parceria com o primo Emil Baumann em 1908. Foto: Reprodução
Com seu formato piramidal quase perfeito, o Matterhorn, com altura de 4.478 metros, é talvez a montanha mais icônica da Suíça. Ela é símbolo do país e uma das formações mais fotografadas do planeta. Foto: Imagem de Bernd Hildebrandt por Pixabay
Localizado na fronteira com a Itália, ele se tornou famoso no século 19, quando montanhistas britânicos impulsionaram sua notoriedade, e até hoje representa um desafio técnico e emocional para alpinistas experientes. Foto: Imagem de Bernd Hildebrandt por Pixabay
As montanhas ocupam um papel central na identidade da Suíça, moldando não apenas sua geografia, mas também sua cultura, economia e forma de viver. Foto: Christian Buergi/Pexels
Dufourspitze (4.634 m) - Maior pico da Suíça e segundo mais alto dos Alpes, integra o maciço Monte Rosa e impressiona pela sua altitude e pela paisagem glaciar intensa. Situado na fronteira ítalo-suíça, é conhecido por suas condições extremas e por expedições que exigem alto nível de preparo físico e técnico. Foto: - oargi/Wikimédia Commons
Jungfrau (4.158 m) - Compõe, ao lado do Eiger e do Mönch, um dos conjuntos alpinos mais famosos do mundo. Além de sua imponência natural, tornou-se um destino turístico clássico devido ao trem Jungfraujoch, que oferece vistas de geleiras e picos nevados. Foto: Imagem de Julita por Pixabay
Eiger (3.967 m) - Conhecido mundialmente por sua temida face norte - a “Nordwand” -, é uma das paredes de escalada mais difíceis e perigosas do alpinismo. Sua história é marcada por conquistas heroicas, tragédias e um fascínio quase místico entre montanhistas. Foto: Imagem por Pixabay
Mönch (4.107 m) - Entre o Eiger e a Jungfrau, o Mönch funciona como elo desse trio lendário. Com linhas elegantes e trilhas glaciais, é considerado o mais acessível dos três, embora ainda exija experiência em alta montanha. A vista do topo recompensa com panoramas de 360 graus que abrangem toda a região de Bernese Oberland. Foto: Reprodução do Flickr Miros?awa Mielczarek
Weisshorn (4.506 m) - Para muitos alpinistas, o Weisshorn é um dos picos mais belos dos Alpes, graças à sua estrutura piramidal simétrica e à crista afiada que desafia até os escaladores mais preparados. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
Dom (4.545 m) - Maior montanha situada inteiramente dentro do território suíço, se destaca não só pela altitude, mas também pelo cenário dominado por geleiras monumentais. Ele integra o maciço Mischabel e oferece uma das ascensões mais longas do país. Foto: Roy Lindman /Wikimédia Commons
Täschhorn (4.490 m) - Vizinho ao Dom, o Täschhorn é um pico de grande dificuldade técnica e rara procura, justamente por sua rota exposta e desafiadora. Sua silhueta afiada define o horizonte do Vale de Matter, compondo um dos conjuntos mais dramáticos dos Alpes Peninos. Foto: 4000er/Wikimédia Commons
Lyskamm (4.527 m) - Situado no maciço do Monte Rosa, é conhecido tanto pela sua imponência quanto pela reputação desafiadora que ganhou entre montanhistas. Apesar disso, sua silhueta sinuosa e a vista contínua sobre vastas geleiras fazem dele um dos picos mais marcantes dos Alpes Peninos, combinando beleza e respeito em igual medida. Foto: Wikibphil/Wikimédia Commons
Dent Blanche (4.357 m) - Considerada uma das montanhas mais elegantes da Suíça, destacando-se pela forma piramidal quase perfeita e pelas encostas íngremes que se projetam sobre o Vale de Hérens. Sua aparência imponente e o visual dominante no horizonte fazem dela um dos símbolos mais discretos, porém mais fascinantes, dos Alpes suíços. Foto: Imagem de xiSerge por Pixabay