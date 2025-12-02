Galeria
Atrativos turísticos de Praga, a belíssima capital da Tchéquia
-
Castelo de Praga (Pražský hrad) - Fundado no século IX, o Castelo de Praga é o maior castelo antigo do mundo. É um complexo de palácios, igrejas e jardins que inclui a Catedral de São Vito, o Palácio Real e a Basílica de São Jorge. Foi a sede dos reis da Boêmia e hoje é a residência oficial do presidente tcheco. Foto: Roman Zázvorka/Wikimedia Commons
-
Catedral de São Vito (Katedrála svatého Víta) - Parte do complexo do Castelo de Praga, a Catedral de São Vito começou a ser construída em 1344 e foi concluída em 1929. É o principal local de coroação dos reis tchecos e abriga os túmulos de santos e monarcas, além da Capela de São Venceslau. Foto: John Samuel/Wikimedia Commons
-
Ponte Carlos (Karl?v most) - Concluída em 1402, a Ponte Carlos é uma das mais antigas pontes de pedra da Europa. Conectando a Cidade Velha ao Bairro de Malá Strana, é adornada com 30 estátuas barrocas de santos e é um dos pontos mais icônicos de Praga. Foto: Aw58/Wikimedia Commons
-
Praça da Cidade Velha (Starom?stské nám?stí) - No coração de Praga, a Praça da Cidade Velha é rodeada por edifícios históricos, incluindo a Igreja de Nossa Senhora diante de Týn e o Relógio Astronômico. O centro da praça é dominado pela estátua de Jan Hus, reformador religioso do século XV. Foto: xavi lópez/Wikimedia Commons
-
-
Relógio Astronômico de Praga (Pražský orloj) - Instalado em 1410, o Relógio Astronômico de Praga é o terceiro mais antigo do mundo e ainda em funcionamento. Localizado na torre da Prefeitura da Cidade Velha, o relógio oferece um espetáculo a cada hora, com figuras mecânicas que se movem ao som dos sinos. Foto: Scotch Mist/Wikimedia Commons
-
Bairro Judeu (Josefov) - O Bairro Judeu de Praga, conhecido como Josefov, possui uma das mais antigas e bem preservadas sinagogas da Europa, a Velha-Nova Sinagoga (1270). O bairro abriga ainda o Cemitério Judaico e o Museu Judaico, que documentam a rica história da comunidade judaica de Praga. Foto: Youtube/ Visita-Praga.eu
-
Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa (Kostel Panny Marie Vít?zné) - Construída em 1613, esta igreja barroca em Malá Strana é famosa por abrigar a estátua do Menino Jesus de Praga, uma figura milagrosa venerada por católicos de todo o mundo. Foto: MAKY.OREL/Wikimedia Commons
-
-
Praça Venceslau (Václavské nám?stí) - Originalmente um mercado de cavalos no século XIV, a Praça Venceslau é hoje um dos principais centros comerciais e culturais de Praga. Foi palco de eventos históricos, incluindo a Revolução de Veludo em 1989, que levou à queda do comunismo na Tchecoslováquia. Foto: Slyronit/Wikimedia Commons
-
Casa Dançante (Tan?ící d?m) - Projetada pelos arquitetos Vlado Miluni? e Frank Gehry e concluída em 1996, a Casa Dançante é um exemplo moderno de arquitetura em Praga. Seu design curvilíneo simboliza um casal dançando e contrasta com a arquitetura tradicional da cidade. Foto: Diego Delso/Wikimedia Commons
-
Mosteiro de Strahov (Strahovský klášter) - Fundado em 1143, o Mosteiro de Strahov é um dos mais antigos de Praga. Famoso por sua biblioteca barroca, que abriga mais de 200.000 volumes, o mosteiro é também um importante centro de estudos teológicos. Foto: Luis Villa del Campo/Wikimedia Commons
-
-
Torre de Pólvora (Prašná brána) - Construída em 1475 como uma das entradas da cidade, a Torre de Pólvora é um exemplo da arquitetura gótica de Praga. Era utilizada para armazenar pólvora no século XVII e oferece uma vista panorâmica da Cidade Velha. Foto: Enfo/Wikimedia Commons
-
Colina Petrin (Pet?ínské sady) - A Colina Petrin é um grande parque que oferece vistas espetaculares de Praga. No topo, a Torre de Observação de Petrin, construída em 1891 e inspirada na Torre Eiffel, é um dos marcos mais reconhecíveis da cidade. Foto: Youtube/Tips For Travellors
-
Ilha de Kampa (Kampa Island) - Situada no rio Moldava, a Ilha de Kampa é conhecida por seus belos jardins e pela charmosa arquitetura renascentista. É um local tranquilo que abriga o Museu Kampa, dedicado à arte moderna da Europa Central. Foto: Youtube/Streets
-
-
Castelo de VyÅ¡ehrad - Segundo a lenda, VyÅ¡ehrad foi o primeiro local de Praga habitado, fundado no sÃ©culo X. Hoje, as ruÃnas do castelo, sua basÃlica e o cemitÃ©rio onde estÃ£o enterrados muitos tchecos famosos, como o compositor AntonÃn Dvo?Ã¡k, sÃ£o um importante ponto turÃstico. Foto: Youtube/Real Prague Guides
-
Catedral de São Nicolau (Kostel svatého Mikuláše) - Concluída em 1755, a Catedral de São Nicolau em Malá Strana é um exemplo espetacular do barroco praguense. Seu interior é ricamente decorado com afrescos e estátuas, e a cúpula oferece uma vista impressionante da cidade. Foto: Youtube/Guilherme Santini
-
Teatro Nacional (Národní divadlo) - Inaugurado em 1881, o Teatro Nacional é um símbolo da identidade cultural tcheca. Sua arquitetura neorrenascentista é impressionante, e o teatro é conhecido por suas produções de ópera, balé e drama. Foto: Xosema/Wikimedia Commons
-
-
Museu Nacional de Praga (Národní muzeum) - Fundado em 1818 e localizado na Praça Venceslau, o Museu Nacional é o maior e mais antigo da República Tcheca. O edifício neorrenascentista abriga exposições sobre a história natural, arqueologia e artefatos históricos do país. Foto: Fe?our/Wikimedia Commons
-
Sinagoga Espanhola (Špan?lská synagoga) - Concluída em 1868, a Sinagoga Espanhola é a mais nova sinagoga do Bairro Judeu, conhecida por seu interior ricamente decorado em estilo mourisco. Atualmente, faz parte do Museu Judaico de Praga. Foto: Uoaei1/Wikimedia Commons
-
Ponte de Manes (Mánes?v most) - Inaugurada em 1914, a Ponte de Manes conecta a Cidade Velha ao Bairro de Malá Strana. É uma das mais belas pontes de Praga, com vistas impressionantes do Castelo de Praga e da Ponte Carlos Foto: Xosema/Wikimedia Commons
-
-
Museu Mucha (Mucha Museum) - Dedicado à vida e obra do artista tcheco Alphonse Mucha, este museu, inaugurado em 1998, é um tributo ao mestre do estilo Art Nouveau. A coleção inclui pôsteres, pinturas e fotografias que destacam sua influência no movimento artístico. Foto: Enfo/Wikimedia Commons