Campeãs do nariz torcido: saiba transformar comidas detestadas em pratos palatáveis
1- Jiló - Esse fruto tem origem na África Ocidental e foi trazido para o Brasil durante o período colonial. Foto: Imagem de Daniel Dan outsideclick por Pixabay
Por ter um sabor amargo, o jiló faz as pessoas torcerem o nariz. Mas ele contém contém carboidratos (3 a 6%), proteínas (1,4%), sais minerais como cálcio, fósforo e ferro e as vitaminas B5 e C. Foto: Flickr Silvana Passos
Dica para tirar o amargor: Preparar o jiló num refogado de manteiga e ervas. Foto: Youtube Canal Gostosuras e Travessuras na Cozinha
2- Quiabo - Originário da Etiópia, na África, o quiabo é ingrediente em pratos típicos brasileiros, como o caruru (que leva também camarão). Foto: Imagem de Rinki Lohia por Pixabay
A baba do quiabo faz muita gente rejeitar o fruto, que, entretanto, tem bastante vitamina A, favorecendo a visão e a pele. Também tem vitaminas do tipo B, vitamina C e ajuda na digestão. Foto: Flickr ceumar
Para tirar a baba do quiabo e torná-lo mais atraente, deixe o alimento de molho no suco de um limão (ou 100 ml de vinagre) misturado com meio litro de água, durante meia hora. Depois escorra e prepare como preferir. Foto: Youtube Canal Dicas da Mada
3- Fígado - Muita gente não aguenta nem sentir o cheiro de fígado de boi. Foto: Reprodução/ Receita de Pai
Mas essa parte do animal contém selênio, ferro e composto B12 que auxiliam principalmente em casos de anemia. Foto: YouTube/Alessandra Santos Pastel
4- Moela - Essa parte do estômago dos bois causa muita aversão também pelo cheiro e pelo aspecto fibroso. Foto: Youtube Canal top Cozinha
A moela é muito rica em zinco, ajudando na proteção do organismo contra doenças. Reforça a imunidade. Foto: Divulgação Bruno de Lima
Há maneiras de 'disfarçar' a moela: colocando numa farofa ou usando, por exemplo, como recheio de um frango assado. Foto: Youtube Canal Chef Taico
5- Dobradinha - O bucho (estômago) do boi também tem no odor o principal motivo de rejeição (além, também, do aspecto gelatinoso). Foto: Dobradinha - swperman wikimedia commons
A dobradinha tem proteínas, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, entre outros. Foto: Divulgação Prefeitura de Caruaru - Elvis Edson - Flick R
Para atenuar o odor, dá para cozinhar a dobradinha com suco de limão ou vinagre e só depois temperar com alho, cebola, cheiro verde e orégano. Foto: Flickr Nelson Cardoso
Com essas dicas, esses alimentos rejeitados ficam mais aceitáveis para o gosto geral, com a vantagem de que, além de nutritivos, eles não são caros. Foto: YouTube/Receitas do Kanu
