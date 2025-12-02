Estilo de Vida
“Jesus do Abismo”: Mergulhadores limpam Cristo no fundo do mar e viralizam
O monumento, chamado de "Cristo do Abismo”, é real e fica localizado na costa da Ligúria, na Itália, a quase 18 metros de profundidade. Foto: Reprodução
Instalada em 1954 por iniciativa do mergulhador Duilio Marcante, a obra é uma homenagem às pessoas que morreram no mar. Foto: Reprodução
Em especial, a escultura homenageia o mergulhador Dario Gonzatti, pioneiro do mergulho moderno que morreu em 1947. Foto: Reprodução/Facebook
Esculpida por Guido Galletti, a peça de 2,5 metros mostra Jesus com os braços erguidos em posição de oferenda. Foto: Reprodução
A estátua foi construída com metais de navios, canhões e troféus, e passou a ser um ícone religioso e turístico, recebendo mergulhadores de várias partes do mundo. Foto: Reprodução
Por estar no fundo do mar, a estátua precisa receber manutenção feita manualmente por mergulhadores. Foto: Reprodução
Uma limpeza anual é feita com pistolas de água pressurizada para remover algas e organismos sem danificar a estátua ou o meio ambiente. Foto: Reprodução
Até 2004, eram usadas escovas de metal, mas foi observado que o método causava avarias na estátua. Foto: Reprodução
Em uma ocasião, até uma das mãos do monumento precisou ser recolocada. Foto: Reprodução
O sucesso do monumento inspirou uma até algumas cópias. Uma delas, submersa, fica em Key Largo, na Flórida. Foto: Sebastian Carlosena - Panoramio
Outra réplica — essa em terra firme — fica na ilha caribenha de Granada e também recebe turistas e curiosos. Foto: ?????? ?????????? - Panoramio
No entanto, a original segue sendo a mais famosa, considerada um dos pontos de mergulho mais famosos do Mediterrâneo. Foto: Reprodução
Além de abrigar essa obra singular, o Mar Mediterrâneo em si é cheio de curiosidades. Foto: Konstantin Dyadyun/Unsplash
Ele banha três continentes (Europa, África e Ásia) e conecta-se ao Oceano Atlântico pelo estreito de Gibraltar, com apenas 14 km de largura. Foto: Domínio Público
É um mar relativamente “fechado”, o que faz sua salinidade ser mais alta do que a média dos oceanos. Foto: Wikimedia Commons/Txllxt TxllxT
O Mediterrâneo foi também um berço de civilizações antigas, como gregos, romanos, fenícios e egípcios, que usavam suas águas como rota comercial e cultural. Foto: Wikimedia Commons/Cecioka
Em sua biodiversidade, o Mar Mediterrâneo abriga mais de 17 mil espécies marinhas. Foto: Konstantin Dyadyun/Unsplash
Além disso, o fundo do Mediterrâneo é um imenso museu subaquático. Suas águas calmas, mas traiçoeiras, o tornaram o cemitério de milhares de navios ao longo dos anos. Foto: Reprodução
Estima-se que existam entre 50 mil a 100 mil sítios arqueológicos submersos no Mediterrâneo, desde naufrágios fenícios e romanos até aeronaves da Segunda Guerra Mundial. Foto: Wikimedia Commons/Vyacheslav Argenberg
