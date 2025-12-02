Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

“Jesus do Abismo”: Mergulhadores limpam Cristo no fundo do mar e viralizam

RF
Redação Flipar
  • O monumento, chamado de
    O monumento, chamado de "Cristo do Abismo”, é real e fica localizado na costa da Ligúria, na Itália, a quase 18 metros de profundidade. Foto: Reprodução
  • Instalada em 1954 por iniciativa do mergulhador Duilio Marcante, a obra é uma homenagem às pessoas que morreram no mar.
    Instalada em 1954 por iniciativa do mergulhador Duilio Marcante, a obra é uma homenagem às pessoas que morreram no mar. Foto: Reprodução
  • Em especial, a escultura homenageia o mergulhador Dario Gonzatti, pioneiro do mergulho moderno que morreu em 1947.
    Em especial, a escultura homenageia o mergulhador Dario Gonzatti, pioneiro do mergulho moderno que morreu em 1947. Foto: Reprodução/Facebook
  • Esculpida por Guido Galletti, a peça de 2,5 metros mostra Jesus com os braços erguidos em posição de oferenda.
    Esculpida por Guido Galletti, a peça de 2,5 metros mostra Jesus com os braços erguidos em posição de oferenda. Foto: Reprodução
  • A estátua foi construída com metais de navios, canhões e troféus, e passou a ser um ícone religioso e turístico, recebendo mergulhadores de várias partes do mundo.
    A estátua foi construída com metais de navios, canhões e troféus, e passou a ser um ícone religioso e turístico, recebendo mergulhadores de várias partes do mundo. Foto: Reprodução
  • Por estar no fundo do mar, a estátua precisa receber manutenção feita manualmente por mergulhadores.
    Por estar no fundo do mar, a estátua precisa receber manutenção feita manualmente por mergulhadores. Foto: Reprodução
  • Uma limpeza anual é feita com pistolas de água pressurizada para remover algas e organismos sem danificar a estátua ou o meio ambiente.
    Uma limpeza anual é feita com pistolas de água pressurizada para remover algas e organismos sem danificar a estátua ou o meio ambiente. Foto: Reprodução
  • Até 2004, eram usadas escovas de metal, mas foi observado que o método causava avarias na estátua.
    Até 2004, eram usadas escovas de metal, mas foi observado que o método causava avarias na estátua. Foto: Reprodução
  • Em uma ocasião, até uma das mãos do monumento precisou ser recolocada.
    Em uma ocasião, até uma das mãos do monumento precisou ser recolocada. Foto: Reprodução
  • O sucesso do monumento inspirou uma até algumas cópias. Uma delas, submersa, fica em Key Largo, na Flórida.
    O sucesso do monumento inspirou uma até algumas cópias. Uma delas, submersa, fica em Key Largo, na Flórida. Foto: Sebastian Carlosena - Panoramio
  • Outra réplica — essa em terra firme — fica na ilha caribenha de Granada e também recebe turistas e curiosos.
    Outra réplica — essa em terra firme — fica na ilha caribenha de Granada e também recebe turistas e curiosos. Foto: ?????? ?????????? - Panoramio
  • No entanto, a original segue sendo a mais famosa, considerada um dos pontos de mergulho mais famosos do Mediterrâneo.
    No entanto, a original segue sendo a mais famosa, considerada um dos pontos de mergulho mais famosos do Mediterrâneo. Foto: Reprodução
  • Além de abrigar essa obra singular, o Mar Mediterrâneo em si é cheio de curiosidades.
    Além de abrigar essa obra singular, o Mar Mediterrâneo em si é cheio de curiosidades. Foto: Konstantin Dyadyun/Unsplash
  • Ele banha três continentes (Europa, África e Ásia) e conecta-se ao Oceano Atlântico pelo estreito de Gibraltar, com apenas 14 km de largura.
    Ele banha três continentes (Europa, África e Ásia) e conecta-se ao Oceano Atlântico pelo estreito de Gibraltar, com apenas 14 km de largura. Foto: Domínio Público
  • É um mar relativamente “fechado”, o que faz sua salinidade ser mais alta do que a média dos oceanos.
    É um mar relativamente “fechado”, o que faz sua salinidade ser mais alta do que a média dos oceanos. Foto: Wikimedia Commons/Txllxt TxllxT
  • O Mediterrâneo foi também um berço de civilizações antigas, como gregos, romanos, fenícios e egípcios, que usavam suas águas como rota comercial e cultural.
    O Mediterrâneo foi também um berço de civilizações antigas, como gregos, romanos, fenícios e egípcios, que usavam suas águas como rota comercial e cultural. Foto: Wikimedia Commons/Cecioka
  • Em sua biodiversidade, o Mar Mediterrâneo abriga mais de 17 mil espécies marinhas.
    Em sua biodiversidade, o Mar Mediterrâneo abriga mais de 17 mil espécies marinhas. Foto: Konstantin Dyadyun/Unsplash
  • Além disso, o fundo do Mediterrâneo é um imenso museu subaquático. Suas águas calmas, mas traiçoeiras, o tornaram o cemitério de milhares de navios ao longo dos anos.
    Além disso, o fundo do Mediterrâneo é um imenso museu subaquático. Suas águas calmas, mas traiçoeiras, o tornaram o cemitério de milhares de navios ao longo dos anos. Foto: Reprodução
  • Estima-se que existam entre 50 mil a 100 mil sítios arqueológicos submersos no Mediterrâneo, desde naufrágios fenícios e romanos até aeronaves da Segunda Guerra Mundial.
    Estima-se que existam entre 50 mil a 100 mil sítios arqueológicos submersos no Mediterrâneo, desde naufrágios fenícios e romanos até aeronaves da Segunda Guerra Mundial. Foto: Wikimedia Commons/Vyacheslav Argenberg
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay