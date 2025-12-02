Engenheira brasileira está entre as 100 personalidades mais influentes contra a crise climática

Mariangela Hungria destacou também que o prêmio ajuda a dar visibilidade ao trabalho das mulheres na produção de alimentos. “É pela pesquisa brasileira e também pelo lado da mulher, porque as mulheres têm um papel incrível na produção de alimentos, que vai desde a agricultura familiar, praticada em sua maioria por mulheres, até a área da pesquisa, onde eu estou”, ressaltou. Foto: Reprodução do Youtube