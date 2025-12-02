Escavações revelam carruagem de 2 mil anos em Pompeia, cidade soterrada pelo Vesúvio

Pompeia e Herculano foram duas cidades da Roma Antiga na região da Campânia, ao sul da Itália. Ambas ficaram famosas por terem sido destruídas e soterradas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C., um dos eventos vulcânicos mais conhecidos da história. Foto: Emanuele Antonio Minerva / Ministero della Cultura / Divulgação