Galeria
Escavações revelam carruagem de 2 mil anos em Pompeia, cidade soterrada pelo Vesúvio
Um dos sítios mais importantes é Pompeia, onde escavações iniciadas no século 18 têm revelado importantes descobertas históricas. Foto: Reprodução de vídeo do G1
Em 2021 houve uma surpresa. Uma carruagem do tipo Pilentum (usada em cerimônias) foi encontrada, preservada, com quatro rodas, decorações florais e materiais como ferro, bronze e estanho. Foto: Reprodução do Youtube Canal AP Archive
Era uma carruagem cerimonial que estava na vila suburbana de Civita Giuliana, ao norte da cidade. Foi achada seis metros abaixo do solo, perto de túneis clandestinos usados por saqueadores. Foto: Reprodução de vídeo do G1
Apesar do teto de carvalho ter sido carbonizado, sua estrutura estava preservada, embora muito delicada, o que exigiu um processo cuidadoso de recuperação. Foto: Divulgação/Parque Arqueológico de Pompeia
Por meio de uma nota divulgada, o Parque Arqueológico concluiu que a relíquia "representa um achado único". Foto: Reprodução do Youtube Canal AP Archive
Pompeia e Herculano foram duas cidades da Roma Antiga na região da Campânia, ao sul da Itália. Ambas ficaram famosas por terem sido destruídas e soterradas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C., um dos eventos vulcânicos mais conhecidos da história. Foto: Emanuele Antonio Minerva / Ministero della Cultura / Divulgação
Com uma população estimada entre 10 e 20 mil habitantes, Pompeia era uma cidade mais populosa e economicamente ativa, que contava com mercados, templos e um anfiteatro. Foto: ElfQrin/Wikimédia Commons
Já Herculano, menor e situada mais próxima ao mar, abrigava muitas vilas luxuosas com elaborados mosaicos e afrescos, o que demonstra o alto nível de sofisticação de seus moradores. Foto: Reprodução do Twitter
Em Herculano, devido ao soterramento por lama vulcânica, muitos objetos de madeira, rolos de papiro e estruturas de casas foram preservados em bom estado. Foto: Emanuele Antonio Minerva / Ministero della Cultura / Divulgação
Atualmente, Pompeia e Herculano são Patrimônios Mundiais da UNESCO e importantes sítios arqueológicos abertos à visitação. Foto: Flickr stevesheriw