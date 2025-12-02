“Obra de arte” no dorso: Percevejo raro parece tingido à mão

Os percevejos são bem pequenos. Eles medem entre 5 e 7 mm, com corpo oval e achatado. Cada fêmea põe até 500 ovos em sua vida, e as condições de calor e umidade aceleram sua proliferação. Na foto, um macho inseminando uma fêmea. Foto: Rickard Ignell, Swedish University of Agricultural Sciences wikimedia commons