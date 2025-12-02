Verona: a cidade que inspirou o romantismo e deu vida a “Romeu e Julieta”

Com o tempo, Verona passou a investir no turismo voltado para a lembranÃ§a de Romeu e Julieta. E o principal ponto de atraÃ§Ã£o da cidade Ã© a Casa de Julieta, na Vila Cappello. O imÃ³vel tem uma sacada que Ã© lembrada pelos fÃ£s da obra: ali Julieta vÃª Romeu declamar juras de amor. Foto: Imagem de TaniaSTS por Pixabay