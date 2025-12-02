Galeria
Maior túnel urbano do Brasil também conecta maior ponte; conheça
Um deles é o Túnel Prefeito Marcello Alencar, localizado no Rio de Janeiro, considerado o maior túnel urbano do Brasil com 3,3 km de extensão. Foto: Wikimedia Commons/J. P. Engelbrecht
Conhecido também como Via Expressa, o túnel estabelece um trajeto direto entre a Ponte Rio-Niterói, a Avenida Brasil e o Aterro do Flamengo, passando sob regiões do Centro, Gamboa e Saúde. Foto: Tomaz Silva/Age?ncia Brasil
Ele é essencial para a logística de transporte da cidade, pois proporciona deslocamentos mais rápidos entre áreas centrais e a zona portuária. Foto: Divulgac?a?o
A estrutura é composta por duas galerias separadas, cada uma com três pistas de circulação, o que garantem um fluxo ininterrupto de veículos em ambas as direções. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A relevância do túnel no sistema rodoviário estadual é amplificada por sua conexão direta com a Ponte Rio-Niterói, que conecta o Rio a Niterói. Foto: Twitter @_ecoponte
Mesmo sendo o maior túnel urbano de transporte do Brasil, os 3,3 km de extensão do Prefeito Marcello Alencar são fichinha perto dos maiores túneis do mundo. Foto: Tapani Hellman/Pixabay
Em se tratando dos maiores túneis urbanos do mundo em extensão, WestConnex, que fica em Sydney, na Austrália, é considerado o maior do planeta com aproximadamente 22,4 km! Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O túnel foi concebido para aliviar vias históricas de grande congestionamento (como a Parramatta Road) e melhorar o acesso a áreas estratégicas, como o aeroporto e o porto de Botany. Foto: Flickr - Beau Giles
Ele foi concluído progressivamente ao longo da década de 2010 e início dos anos 2020 e passou a ser modelo para megaprojetos urbanos de mobilidade em outras cidades do mundo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Além dele, tem o Yamate Tunnel, em Tóquio, no Japão, com seus 18,2 km de extensão. Foto: Wikimedia Commons/PekePON
Também conhecido como C2, ele atravessa bairros movimentados como Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro e Shinagawa. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
As obras ocorreram entre os anos 1990 e 2010, enfrentando desafios como grande quantidade de estruturas subterrâneas já existentes e necessidade de operar abaixo de áreas populosas sem comprometer o funcionamento da cidade. Foto: Wikimedia Commons/PekePON
Ele passa por baixo de áreas densamente urbanizadas, integrando a chamada “Central Circular Route” da malha viária da cidade. Foto: Wikimedia Commons/UE-PON2600 (?PON??????)
Apesar de a extensão total ser menor que outros (12 km), o Túnel de Boston (ou "The Big Dig"), nos Estados Unidos, é um dos projetos urbanos subterrâneos mais complexos já feitos. Foto: Wikimedia Commons/Rene Schwietzke
Realizado entre as décadas de 1990 e 2000, o Central Artery/Tunnel Project — como é chamado oficialmente — tinha como objetivo substituir a antiga Central Artery (I-93), que cortava o centro da cidade, por uma rede de túneis modernos. Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/Mr. Matté
Estimado em US$ 2,8 bilhões em 1985, o custo final com impostos e juros de empréstimos totalizou uma cifra impressionante de mais de US$ 22 bilhões a US$ 24 bilhões — o projeto rodoviário mais caro na história dos Estados Unidos. Foto: Wikimedia Commons/ArnoldReinhold
Apesar das controvérsias e do custo, o "Big Dig" conseguiu atingir seu objetivo principal: reduziu significativamente o congestionamento no coração de Boston e criou um novo e valioso espaço verde (o "Greenway") onde antes havia concreto e poluição. Foto: Wikimedia Commons/Anthony Citrano