Frutas azedas: dicas práticas para aproveitar todo o sabor

Azufaifa (Ziziphus jujuba verde) - Mais conhecida em sua versão doce, a jujuba ou azufaifa é extremamente azeda quando ainda verde e cultivada na Ásia e Mediterrâneo. É antioxidante e rica em vitamina C; ao cozinhar com mel ou secar ao sol, a acidez é reduzida, sendo usada em caldas, chás e conservas. Foto: Roger Culos - wikimedia commons