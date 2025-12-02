Galeria
Como se forma a chuva de granizo — e por que ela sempre chama atenção
A chuva de granizo é um fenômeno meteorológico caracterizado pela queda de pedras de gelo, conhecidas como granizo ou saraiva, que se formam em nuvens de tempestade, especialmente em cumulonimbus. Foto: Simon Eugster wikimedia commons
Essas pedras podem variar de poucos milímetros até vários centímetros de diâmetro, podendo causar danos significativos dependendo do seu tamanho, densidade e velocidade de queda. Foto: Wikimedia Commons/ Eduardo Milla
A formação do granizo ocorre quando fortes correntes ascendentes dentro dessas nuvens transportam gotículas de água para altitudes muito elevadas. Foto: Wikimedia Commons/Pieter Delicaat
Quando essas gotículas super-resfriadas (em estado líquido abaixo de 0°C) são carregadas para muito alto, elas congelam ao entrar em contato com partículas como poeira ou gelo. Foto: FelixMittermeier por Pixabay
Esses embriões de granizo são mantidos em suspensão pelas correntes de ar, crescendo em camadas à medida que mais água líquida se congela ao seu redor. Foto: Wikimedia Commons/Michael Hoffmann
Quando ficam pesados demais para serem sustentados, caem como chuva de granizo. Foto: Starline/Freepik
Algumas pedras de granizo podem ter entre 5 e 200 mm. Os formatos são irregulares. As redondinhas atraem a atenção. Foto: Imagem de JWahl por Pixabay
A maioria das pedras é pequena. Mas há granizos grandes que podem até matar. Na foto, um pedaço de granizo que caiu nos EUA, em Dakota do Sul, tinha 20 cm e 880 gramas. Quase 1 kg! Foto: NWS Aberdeen domínio público
A ocorrência de granizo é mais comum em regiões de clima temperado e tropical durante as estações mais quentes, especialmente na primavera e no verão, quando há maior incidência de tempestades intensas. Foto: Bidgee wikimedia commons
No Brasil, por exemplo, estados como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registram episódios frequentes de chuva de granizo. Foto: Wikimedia Commons/ Rubbish computer
Em 2022, uma forte chuva de granizo em Minas Gerais deixou ruas tomadas por gelo e grandes trechos intransitáveis. Foto: reprodução Facebook Luiz Roberto Ornellas/Edinho Advogado
Em algumas localidades, carros chegaram a atolar. Não havia como transitar. Foto: reprodução EPTV
Em vários pontos, as pedras de gelo danificaram casas e carros. Foto: reprodução Facebook Luiz Roberto Ornellas/Edinho Advogado
Pacientes da Unidade de Pronto Atendimento em Uberaba tiveram que ser transferidos, pois as pedrinhas de gelo destruíram partes da UPA. Foto: Divulgação Bombeiros MG
Ninguém ficou ferido, mas houve vários danos no corredor, em salas de atendimento e na recepção. Foto: Divulgação Bombeiros MG
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), pedaços pequenos de gelo, abaixo dos 5 mm, são classificados como bolas de gelo, bolas de neve ou granizo mole. Para os leigos, tudo é granizo. Foto: Carola68 por Pixabay
Muitas pessoas costumam "capturar" as pedrinhas de granizo para tirar fotos. Agora que conferiu essas dicas, é bom tomar cuidado antes de sair por aí em chuvas desse tipo. Foto: Bdalh wikimedia commons