Galeria
Ligados ao nacionalismo americano, donuts se tornaram mania nacional
Em primeiro lugar, especificamente nos séculos XVII e XVIII, colonos holandeses levaram para a América do Norte os famosos "olykoeks", bolos de óleo. Foto: Pixabay
Eram bolas de massa frita, muitas vezes recheadas com frutas e nozes, que não cozinhavam completamente no centro, o que resultava em um miolo cru. Foto: Pixabay
Na época, os "olykoeks", que tinham influências holandesas, sobretudo em Nova York, eram fritos em gordura de porco ou gordura vegetal até ficarem dourados. Foto: Pixabay/TEGLAN
Em 1847, Hanson Gregory percebeu que não conseguia cozinhar o centro dos bolos. Ele, então, criou um buraco na massa usando um frasco de pimenta, o que permitiu que o bolo cozinhasse de forma mais uniforme. Foto: Pixabay
A Primeira Guerra Mundial foi um marco na popularização dos donuts. Afinal, voluntárias do Exército da Salvação, as famosas "Donut Lassies", serviam o doce aos soldados na linha de frente, o que aumentou muito a fama da guloseima. Foto: Pixabay
Diante deste cenário e a ligação ao nacionalismo, a imagem romântica das “Donut Lassies” oferecendo o doce aos soldados criou uma associação positiva e afetuosa a essas guloseimas. Foto: Pixabay/Pexels
Com isso, os donuts se tornaram símbolos de conforto e lar para os soldados, algo que proporcionou um toque de doçura em meio às condições difíceis da guerra. Foto: Pixabay/MasonSu
Após o conflito, os soldados retornaram aos Estados Unidos e buscaram os donuts em padarias e cafés, sendo um passo importante para a popularização do doce em solo norte-americano. Foto: Pixabay/Zozz_
Assim, empresários perceberam o potencial comercial e começaram a abrir lojas especializadas na venda desses doces, que conquistaram o coração dos americanos. Foto: Pixabay/Ghost999919
Em 1937, Vernon Rudolph fundou a Krispy Kreme em Winston-Salem, Carolina do Norte, e iniciou uma das cadeias de donuts mais conhecidas e bem-sucedidas dos Estados Unidos. Foto: Pixabay/BLACK17BG
Em 1948, William Rosenberg abriu a primeira loja de donuts, a Open Kettle, em Massachusetts, voltada para trabalhadores. Mais tarde, rebatizou a loja para Dunkin' Donuts, transformando-a numa grande rede. Foto: Pixabay
A partir disso, o donut ganhou fama mundial, diversificando-se em sabores, recheios e formatos, e se tornou um ícone da culinária americana. Foto: Pixabay
Vale destacar que uma das primeiras menções de donuts em textos americanos foi de Washington Irving, escritor e diplomata, mais conhecido pelas obras "The Legend of Sleepy Hollow" e "Rip Van Winkle". Foto: Pixabay
Os donuts se tornaram uma parte integrante da cultura alimentar americana, com uma grande variedade de sabores, coberturas e formatos. Foto: Pixabay
A variedade de donuts abrange diversas bases. Entre elas, estão a massa de baunilha, chocolate, red velvet, tradicional frita ou assada. Foto: Pixabay
Esse doce também possui uma variedade de recheios, com geleias de fruta, cremes, doce de leite, e a famosa Nutella. Além disso, apresenta diversas coberturas, como glacês, chocolate, açúcar, mirtilo e caramelo. Foto: Pixabay
Dessa forma, essa guloseima pode ser feita em diferentes formatos, como anel, redondos recheados, barras, twists, além das opções tradicionais e criações inovadoras como o m?chi e o bacon com maple. Foto: Pixabay
O primeiro passo da feitura é juntar todos os ingredientes principais: farinha, ovo, manteiga, açúcar, leite, fermento e um pouquinho de sal. Foto: Pixabay
Todos eles vão para uma máquina que mistura tudo até formar a massa. Depois de meia hora, ela fica pronta e é dividida para ser amassada e cortada em forma de rosquinhas. Foto: Pixabay
Em um recipiente grande com óleo bem quente, os donuts são fritos de forma rápida para que não fiquem encharcados, mas sim bem sequinhos. Foto: Pixabay
Feito essa fritura,, alguns donuts vão para temperaturas baixas para serem conservados e levados às lojas, outros, depois de esfriarem um pouco, recebem os confeitos. Foto: Pixabay
No Brasil, os donuts geralmente são recheados com creme de baunilha, chocolate e doce de leite. Eles podem ser apreciados em diversas celebrações, como aniversários, festas temáticas, comemorações infantis. Foto: Pixabay
Os donuts ganharam espaço no Brasil a partir do fim da década de 1980 com a chegada da Dunkin' Donuts, mas a popularidade se consolidou nos anos 2010 com cafeterias artesanais. Foto: Pixabay