Galeria
Os ‘guardiões dos portos’: como a praticagem mantém a navegação segura no Brasil
-
Ela consiste no trabalho dos práticos, que são profissionais altamente especializados responsáveis por orientar o comandante de navios durante manobras de entrada, saída e tráfego em áreas restritas, como portos, canais, rios e barras. Foto: Reprodução do Instagram @praticagemdesp
-
Em regiões onde o calado é limitado, a correnteza é forte, há bancos de areia, grande movimentação de embarcações ou condições meteorológicas adversas, o papel do prático se torna decisivo para evitar acidentes e garantir a fluidez das operações marítimas. Foto: Reprodução do Instagram @praticagemdesp
-
Desde o início de 2024, é uma atividade regulada por legislação específica no Brasil. Ela é considerada essencial à segurança nacional, dada a importância econômica dos portos para o país. Foto: Divulgação
-
Para exercer a profissão, o prático passa por um rígido processo de seleção e formação. No Brasil, a Marinha é responsável por fiscalizar a atividade. Foto: Reprodução do Instagram @praticagemdesp
-
-
Após aprovado, o candidato entra em um longo período de treinamento prático, que pode durar de um a três anos, durante o qual acompanha manobras reais, estuda profundamente as características locais e realiza avaliações constantes. Foto: Reprodução do Instagram @praticagemdesp
-
Essa etapa é crucial, pois o conhecimento exigido vai muito além das técnicas. Ele envolve leitura de cartas náuticas, interpretação de correntes e marés, domínio da meteorologia, manuseio de rebocadores e, sobretudo, familiaridade absoluta com cada detalhe da área onde atuará. Foto: Reprodução do Instagram @praticagemdesp
-
No cotidiano, o trabalho do prático começa antes mesmo de pisar no navio. Ele acompanha boletins meteorológicos, informações de calado, avisos de marinha e dados atualizados sobre o tráfego marítimo. Foto: Reprodução do Flickr Praticagem do Brasil
-
-
Embora o comando da embarcação permaneça oficialmente com o capitão, o prático funciona como especialista local, calculando cada ajuste de velocidade, ângulo de giro e posicionamento. Foto: Reprodução do Flickr lotsemann
-
Em navios de grande porte, como porta-contêineres e graneleiros, essa função é ainda mais sensível, já que poucos metros determinam a segurança de toda a operação. Em muitos casos, a manobra envolve coordenação intensa com rebocadores, operadores de terminal, autoridades portuárias e centros de controle de tráfego marítimo. Foto: Reprodução do Flickr Praticagem do Brasi
-
A praticagem também desempenha papel econômico fundamental. Portos eficientes dependem de manobras rápidas e seguras para evitar filas de navios e atrasos de carga, que podem gerar prejuízos milionários. Foto: Reprodução do Flickr Praticagem do Brasi
-
-
O prático, ao garantir previsibilidade e segurança, contribui diretamente para a competitividade do comércio exterior brasileiro. Foto: Reprodução do Instagram @praticagemdesp
-
Além disso, em situações extremas, como pane de máquinas, quebra de leme, mau tempo súbito ou derramamento de óleo, cabe ao prático orientar as ações emergenciais e minimizar riscos ao meio ambiente e às comunidades costeiras. Foto: Reprodução do Instagram @praticagemdesp
-
Por essa razÃ£o, a atividade Ã© reconhecida internacionalmente como serviÃ§o de interesse pÃºblico, indispensÃ¡vel para o funcionamento do setor marÃtimo. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Flickr Praticagem do Brasi
-
-
Apesar de altamente técnica, a praticagem segue sendo uma profissão de forte componente humano. Foto: Reprodução do Flickr lucimara silva
-
Cada manobra é única e exige raciocínio rápido, experiência acumulada e sensibilidade para interpretar variáveis que nem sempre estão nos instrumentos. Foto: Reprodução do Instagram @praticagemdesp
-
Práticos costumam descrever o ofício como uma combinação de ciência, arte e prudência: ciência pelo domínio técnico, arte pela habilidade em conduzir embarcações gigantes em espaços reduzidos e prudência porque qualquer erro pode comprometer vidas, o meio ambiente e a economia. Foto: Reprodução do Instagram @praticagemdesp
-
-
Em um país como o Brasil, com mais de 8 mil quilômetros de litoral e dezenas de portos estratégicos, a praticagem permanece como elo essencial entre as grandes rotas marítimas e a vida cotidiana que depende das cargas transportadas pelos navios. Foto: Reprodução do Flickr Praticagem do Brasi