Celebridades e TV
Celebridades de Hollywood que têm raízes alemãs; você sabia de todos?
Ao longo das gerações, essa herança ajudou a moldar identidades, sobrenomes e histórias pessoais de atores que hoje fazem sucesso no cinema e na televisão. Conheça alguns famosos cuja linhagem remonta a diferentes regiões da Alemanha. Foto: Maheshkumar Painam Unsplash
Leonardo DiCaprio – Ator nascido em Los Angeles em 11/11/1974, tem ascendência alemã pela mãe, Irmelin, nascida na Alemanha e filha de uma família que imigrou após a Segunda Guerra Mundial. Suas raízes maternas vêm de regiões tradicionais do país, preservadas pela família ao longo das gerações. Foto: Divulgação
Sandra Bullock – Atriz nascida na Virgínia em 26/7/1964, é filha de Helga Mathilde, alemã nascida em Nuremberg e integrante de uma família profundamente ligada à cultura germânica. A atriz cresceu ouvindo alemão em casa e mantendo contato frequente com parentes no país. Foto: Instagram
Bruce Willis – Ator nascido na Alemanha Ocidental em 19/3/1955, é filho de uma alemã, Marlene, natural de Kassel, que se casou com um militar americano. Sua infância reflete a mistura das duas culturas, já que viveu os primeiros anos em território alemão antes de se mudar para os Estados Unidos. Foto: - Reprodução Instagram
Kirsten Dunst – Atriz nascida em Nova Jersey em 30/4/1982, tem ascendência alemã pelo pai, Klaus Dunst, nascido na Alemanha e integrante de uma tradicional família do Norte europeu. Ela manteve dupla cidadania durante parte da vida devido às raízes paternas. Foto: reprodução instagram
Walt Disney – Produtor e animador nascido em Chicago em 5/12/1901, descende de alemães pelos dois lados da família, que migraram para os Estados Unidos ainda no século XIX. Suas raízes vêm de imigrantes que se fixaram na região do Meio-Oeste e preservaram tradições por gerações. Foto: Boy Scouts of America/Wikimedia Commons
Adam Driver – Ator nascido em San Diego em 19/11/1983, tem ascendência alemã pelo lado paterno, ligada a famílias que se estabeleceram no Meio-Oeste dos Estados Unidos. Suas raízes remontam a imigrantes que chegaram ao país entre o final do século XIX e o início do XX. Foto: Flickr - Dick Thomas Johnson
Tom Hanks – Ator nascido na Califórnia em 9/7/1956, descende de alemães pelo ramo materno, originário de regiões da Alemanha Central. A linhagem inclui imigrantes que mantiveram costumes tradicionais após se fixarem no país. Foto: Nan Palmero/wikimedia commons
Ben Affleck – Ator nascido na Califórnia em 15/8/1972, tem ascendência alemã por parte de mãe, ligada a imigrantes que chegaram aos Estados Unidos durante o século XIX. Suas raízes integram a grande comunidade germânica instalada na Nova Inglaterra. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Uma Thurman – Atriz nascida em Boston em 29/4/1970, possui ascendência alemã pela mãe, Nena von Schlebrügge, nascida no México, filha de alemães que migraram ainda jovens. A linhagem mantém vínculos com tradições europeias herdadas da família materna. Foto: reprodução instagram
Michelle Pfeiffer – Atriz nascida na Califórnia em 29/4/1958, tem raízes alemãs por meio dos ancestrais paternos, ligados a famílias vindas da região do Reno. A herança cultural foi preservada por gerações que se estabeleceram no Oeste dos Estados Unidos. Foto: instagram
Scarlett Johansson – Atriz nascida em Nova York em 22/11/1984, tem ascendência alemã pelo lado materno, que reúne também famílias de origem judaico-europeia. A linhagem inclui imigrantes que mantiveram tradições culturais transmitidas às gerações seguintes. Foto: Reprodução Instagram
Nicolas Cage – Ator nascido na Califórnia em 7/1/1964, possui parte de sua ancestralidade ligada a imigrantes alemães que chegaram aos Estados Unidos no século XIX. Essa linhagem foi incorporada à ampla mistura cultural da família Coppola. Foto:
Blake Lively – Atriz nascida em Los Angeles em 25/8/1987, tem ascendência alemã por meio do lado materno, descendente de famílias que migraram para a costa Oeste do país. Suas raízes fazem parte da diversidade étnica preservada pela família. Foto: reprodução/instagram
Jesse Eisenberg – Ator nascido em Nova York em 5/10/1983, é descendente de alemães pelo ramo paterno, ligado a imigrantes que chegaram antes da Segunda Guerra Mundial. Essa herança se combina a outras origens europeias presentes na família. Foto: flickr - Raph_PH
Kirstie Alley – Atriz nascida no Kansas em 12/1/1951, tem raízes alemãs por parte de família estendida que migrou para os Estados Unidos no século XIX. Suas origens estão associadas à grande comunidade germânica que se fixou no Meio-Oeste. Foto: reprodução instagram
