Entretenimento
Mayara Magri estreia na direção de cinema e fala da falta de convites para a TV
A obra, codirigida ao lado de Beto Besant, foi filmada em cinco dias e contou com a casa da própria atriz, no Pacaembu, como uma das locações. Mayara afirma que Sílvia Pfeiffer sempre foi sua escolha para o papel principal. Foto: Divulgação
Em entrevista ao F5, Mayara relatou sentir renovação profissional com o projeto, selecionado para o Festival Mix Brasil em novembro de 2025. Ela, porém, já havia manifestado descontentamento com a ausência de convites para novelas e disse que não tem oportunidades na TV.. Foto: Reprodução Instagram / @mayaramagrioficial
Nascida em 2 de maio de 1962 no interior de São Paulo, Mayara iniciou a carreira em 1981, aos 19 anos, na novela “Os Adolescentes”, da Band. No ano seguinte, atuou em “Ninho da Serpente” como Marinalda e, em 1983, entrou para “Sabor de Mel” como a estudante Terezinha. Ainda na emissora, participou de “Casal 80”. Foto: Reprodução Instagram / @mayaramagrioficial
Em 1984, foi para a TV Globo, integrando o elenco de “Amor com Amor Se Paga” no papel de Rosemary. Foto: Reprodução Instagram / @mayaramagrioficial
A partir desse período, passou a alternar produções da Globo e da Rede Manchete sem longas pausas entre uma obra e outra. Foto: Reprodução Instagram / @mayaramagrioficial
Em 1985, interpretou Babi em “A Gata Comeu”. Em 1986, viveu Helena D’Avila Villar em “Roda de Fogo” e, no mesmo ano, atuou como Maria Sampaio em “Dona Beija”, da Manchete. No ano seguinte, interpretou Eugênia na novela “Helena”, também da Manchete. Foto: Reprodução Globoplay
Mayara recorda que o autor Mário Prata a afastou temporariamente de “Helena” para que ela pudesse se recuperar de um quadro de burnout decorrente do ritmo intenso de gravações. Foto: Reprodução Globoplay
A atriz também relembra as amizades formadas na época e o assédio das ruas durante o auge das novelas, quando a audiência ultrapassava 60 pontos. Foto: Reprodução Instagram / @mayaramagrioficial
Entre 1989 e 1991, participou de quatro produções da TV Globo, incluindo as novelas “O Salvador da Pátria” e “Salomé” e as séries “Delegacia de Mulheres” e “O Portador”. Em seguida, retornou somente em 1994, com uma participação em “Você Decide”. Foto: Reprodução Globoplay
Ainda em 1994, integrou o elenco de “Éramos Seis”, do SBT, como Justina. Na emissora, também trabalhou em “Razão de Viver”, em 1996, e “Os Ossos do Barão”, em 1997. Foto: divulgação/sbt
Em 1997, atuou nas minisséries da Record “Uma Janela para o Céu” e “O Desafio de Elias”. No ano seguinte, participou de um episódio da série “Mulher”, da TV Globo. Foto: Divulgação
Após um período afastada, retornou à televisão em 2004 para atuar na novela “A Escrava Isaura”, da Record. Foto: Reprodução Instagram / @mayaramagrioficial
Sua última aparição em TV ocorreu em 2009, com participação especial na comédia “Toma Lá Dá Cá”, da Globo. Foto: Reprodução Instagram / @mayaramagrioficial
No cinema, Mayara construiu carreira sólida. Estreou em 1983 no filme “A Próxima Vítima”, pelo qual recebeu o prêmio especial de Melhor Atriz Revelação no Festival de Gramado. Porém, não atua em filmes desde 2007. Foto: Divulgação
No teatro, marcou presença em diversas montagens, incluindo “Hamlet”, “Louco Circo”, “A Gaivota” e "As Pontes de Madison", entre outros. Foto: Reprodução Globoplay
Mayara foi casada com o diretor Herval Rossano entre 2005 e 2007 e, desde 2021, é casada com o autor Lauro César Muniz. Foto: Reprodução Instagram / @mayaramagrioficial
