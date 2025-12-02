Bela aos 74 anos, Vera Fischer descarta relação com ricaços: ‘Só gosto de homem pobre’

O ponto de virada aconteceu com o filme “Intimidade”, de 1975, que rendeu o prêmio de Melhor Atriz de Cinema pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Na sequência, em 1977, Vera fez sua estreia na TV na novela “Espelho Mágico”, com duas personagens: Diana e Débora. Foi o início de uma sólida e longa parceria com a Rede Globo. Foto: Vera Fischer, Miss Brasil 1969, modelo e atriz - Reprodução do Instagram @verafischeroficial