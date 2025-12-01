As praças mais lindas da Espanha; turismo e história

Barcelona também tem a sua Plaza d'Espanya, com grafia diferente porque fica na Catalunha, onde o povo se identifica com o idioma catalão (Espanya em vez de España). A praça ocupa uma área de 32 mil m² e fica no cruzamento de importantes vias da cidade, com um chafariz no centro e as imponentes Torres Venezianas. Ao fundo, o Museu Nacional de Arte da Catalunha. Foto: Canaan - wikimedia commons